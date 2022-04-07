乌克兰指责俄罗斯将死者从街上带走以隐藏战争罪的证据

A woman stands amid the destruction caused by the war in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Tuesday, April 5, 2022. Ukraine's president planned to address the U.N.'s most powerful body on Tuesday after even more grisly evidence emerged of civilian massacres in areas that Russian forces recently withdrew from. (AP Photo/Rodrigo Abd)

乌克兰总统沃洛多米尔·泽伦斯基周四指责俄罗斯 “将死者从被占领土的街道和地下室移走”，以掩盖其军队在乌克兰犯下的 “战争罪” 证据。

泽伦斯基在今天上午的致辞中说，他 “有消息说，俄罗斯军队已经改变了战术，正试图将死者从被占领土的街道和地下室中解救出来。乌克兰人被杀。这只是企图隐藏证据，仅此而已。”

但是 “责任是不可推卸的。我们已经知道数以千计的失踪人员。泽伦斯基说，我们已经知道有成千上万的人可能被驱逐到俄罗斯或被杀害，他承诺 “发现我们大多数失踪公民的情况”。

乌克兰总统认为，从布查的情况来看，“看来世界上对现代俄罗斯国家的态度终于在改变”，现在对俄罗斯的态度很简单：“你要么支持寻求和平，要么支持不合理的屠杀。”

El presidente, Volodimir Zelensky, dijo tener reporte de miles de personas desaparecidas, asesinadas o que podrían ser deportadas a territorio ruso AFP

他还呼吁俄罗斯公民面对 “俄罗斯的镇压机器”，因为这永远比 “在余生中等同于纳粹” 要好。

在西方盟国决定增加对俄罗斯及其在世界上的利益的制裁的一天之后，乌克兰总统表示，尽管这些制裁 “引人注目”，但 “还不够”，他们将继续坚持全面封锁俄罗斯的银行系统和拒绝来自该国的石油。

泽伦斯基说：“如果对俄罗斯没有真正痛苦的一揽子制裁计划，俄罗斯将认为这是攻击顿巴斯的许可。顿巴斯是乌克兰东部地区，莫斯科已经承认其独立，俄罗斯现在希望集中攻势。

泽伦斯基周三还呼吁面对美国和欧盟实施的新一揽子计划，对俄罗斯实施更广泛且 “非常痛苦” 的制裁。

“西方国家宣布了对俄罗斯的新一揽子制裁措施。新的投资被封锁，对俄罗斯的几家银行施加了限制，增加了个人制裁以及其他限制。这个包看起来很壮观。但这还不够，” 根据总统官方网站上的一份声明，泽伦斯基在讲话中说。

因此，他重申，乌克兰将继续 “坚持全面封锁俄罗斯的银行系统”，这阻碍了其在国际金融领域的流动，也阻碍了在西方民主世界购买硬油。

“无论如何，对俄罗斯石油供应的禁运将得到执行。将找到该格式。唯一的问题是，还有多少乌克兰男人和女人有时间杀死俄罗斯军队，这样你，一些政客-我们认识你-可以在某个地方做出一点决心，” 他说。

（来自 EFE 的信息）

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