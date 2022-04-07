图利奥·戈麦斯再次给了胡安·卡洛斯·奥索里奥一根棍子：“它的腿张开了”

在与指令和球迷多次分歧之后，胡安·卡洛斯·奥索里奥上周离开了美国卡利的技术方向。教练里萨拉尔达在 49场比赛中担任指挥官，但是，他无法在 “猩红” 队中取得预期的成绩，只剩下 38％的表现。

奥索里奥受到批评的方面之一是不断的轮换，这种策略在他的整个职业生涯中一直是他的特色，但在美国，这给他带来了一些麻烦。根据球迷的评论，这种方法使他将关键人物留在替补席上，以尝试使用自己的全部工资单。此外，“La Mecha” 必须解决的另一个问题是受伤，因为在本学期中，它无法依靠其完整的名册。

离开该机构后，奥索里奥在媒体上发表了 “没有塔普霍的运动” 的讲话，并对自己无法成功完成项目表示悲伤。但是，他强调自己是 “冷静的”，因为他试图以最好的方式工作：“我没什么可抱怨的，我对发生的一切负责。今天我可以说，我对每个人都很平静：我的家人、我的员工、俱乐部、体育项目和我自己。生活就是这样。”

最近几个月，美国最大股东与哥伦比亚教练之间的关系出现了几处摩擦。例如，3月19日，在1比0击败独立麦德林之后，图里奥通过他的Twitter帐户对奥索里奥发起了严厉的批评：“坏工人指责这个工具，因为平庸的人不会接受自己的错误，也不会因为自己的无能而责怪别人！！”。

但是，在BetPl ay联赛第14天球队以3-2击败百万富翁之后，领导者 “猩红色” 再次谈到了策略师'Cafet ero'的管理层。根据图里奥的说法，在接受卡拉科尔电台 “El Alargue” 节目采访时，受伤问题已成为现实，这削弱了该机构的可能性。

“我的工资单非常好，发生的情况是我们的球员受伤或在替补席上。你看到了我们是如何用偿付能力击败 Millonarios 的，我们在没有六八个首发球员的情况下赢了，因为本学期我们在医疗部门保留了六到八名球员，” 他首先说。

后来，他指出，之所以取得胜利，是因为球队采取了更具防守性的策略，这显然不是胡安·卡洛斯·奥索里奥的强项：“我们三连胜，几乎所有进球都是平等的，在反击中，他们独自抓住了守门员，他们没有射击他，所以我告诉庞皮利奥：“拜托，四分之一的防守，不要去打三分球击败我们。” 当一个人跳上球场时，他已经带着一个分数进入球场，一个人出去寻找两分，但这是奥索里奥的腿张开”。

本周三，美国卡利通过其社交网络正式宣布亚历山大·吉马良斯的回归。这位巴西教练在 “红魔” 中广为人知，因为他是 2019年终结锦标赛的冠军。

'Escarlata'宣布 ：“老师已经签了字，预计将在本周五在卡斯卡哈尔体育场馆主持他的第一次训练”今年 4 月 6 日下午的球队。

教练的任务是充分利用 BetPlay 联赛接下来的六个日期，以获得半决赛本垒打的资格。在第二天的预告片中，美国以 18分排名第 12 位，比在锦标赛最后阶段排名最后的布卡拉曼加竞技少三分。

Alexandre Guimaraes retornó a la dirección técnica de América. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez REUTERS

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