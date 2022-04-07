这就是何塞·拉蒙·洛佩斯·贝尔特兰对埃隆·马斯克的要求：“它一定是言论自由的绝佳空间”

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）的儿子何塞·拉蒙·洛佩斯·贝尔特兰（JoséRam ónLópezBeltr á n）向南非商人埃隆·马斯克（Elon Musk）发了一封信，要求他 “结束在 Twitter 上产生的所有肮脏战争”，这是一个受到严厉批评的社交网络。

洛佩斯·贝尔特兰（LópezBeltrán）的声明是在马斯克成为该社交网络的最大股东之后发表的。此外，行政长官的长子说，该平台必须是 “全球言论自由的重要领域”。

“现在 @elonmusk 拥有 @Twitter 9.4％ 的股份，希望大家注意，做出正确的决定，结束每天发生的每一场肮脏的战争。这个社交网络应该是全球言论自由的绝佳空间。为了人类的利益，” 洛佩斯·贝尔特兰从他的个人账户中写道。

La petición del hijo de AMLO al empresario sudafricano (Foto: Twitter)

有鉴于此，网友们并没有浪费他的信息来质疑他的收入来源和金额：“最好告诉我们你在做什么”，“你从哪里得到钱来过富裕的生活？”，“如果您不喜欢这个社交网络的运作方式，请不要使用它，规则很明确”，“向他要房子” 是他收到的一些信号。

值得一提的是，塔巴斯克尼奥（Tabasqueño）的儿子不止一次成为反对派集团，记者，学者和该平台用户的严厉批评的目标。主要原因之一是宣布他住在美国德克萨斯州的一处住宅中，该住宅由贝克·休斯（Baker Hughes）的前高管所有，该公司自父亲任期开始以来已与墨西哥石油公司（Pemex）签订了数百万美元的合同。该信息由墨西哥人反腐败和有罪不罚组织（MCCI）和拉丁美洲人发布。

何塞·拉蒙（JoséRamón）也因其出版物而受到批评，他在其中宣传 “撤销授权” 磋商，墨西哥人将在 4月10日决定其父亲是继续任职至2024年，还是在其六年任期中期被免职。

López Beltrán ha sido duramente criticado por la "Casa Gris" (Foto: MCCI)

但是，3月8日，在国际妇女节的框架内，洛佩斯·贝尔特兰（LópezBeltrán）发表了一篇文章，要求我们 “不要停止为妇女的保障而战”。这引起了 Twitter 用户的一系列批评，不仅对他提出了批评，而且还对洛佩斯·奥布拉多（LópezObrado）在动员之前采取的行动提出了批评。

自由、平等、博爱、正义、辩护、赋权和爱。我们不要停止战斗。#DiaInternacionalDeLaMujer”，他当时写道。

El CEO de Twitter confirmó la noticia (Foto: Twitter)

根据 The Verge审查的一份发给美国证券交易委员会的文件，4月5日宣布特斯拉的首席执行官将成为该社交网络的董事会成员。后来，Twitter 首席执行官帕拉格·阿格劳瓦尔证实了这一消息。

前一天，即4月4日，马斯克宣布他已持有该社交网络9.2％的股份，导致该社交网络在证券交易所飙升。他还在自己的 Twitter 账户上指出，他将与 Parag Agrawal 合作，“在未来几个月内对 Twitter 进行重大改进”。

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