这就是托利马在 2022 年解放者杯首次亮相时对阵米内罗竞技的方式

昨晚，Deportes Tolima在新版的解放者杯中首次亮相，它是作为当地人和像米内罗竞技这样的强大球队进行的。面临的挑战是将弧线保持在零，但没有实现。除了他们有几种得分选项之外，球队没有具体说明，而且由于巴西人的出色表现，他们的比赛减少了。对阵的两个进球使他们的梦想首次亮相变得不可能，现在他们将不得不纠正对阵D组的其他两支球队的道路：América de Mineiro和Independiente del Valle。

昨天的失败证实了哥伦比亚足球在国际上经历的糟糕时期。除了有一些名字在外面脱颖而出之外，现实情况是，从内部来看，事情是不好的。埃尔南·托雷斯（Hernán Torres）领导的那些人的水平很低，尽管有时他们设法入侵对面的区域并造成一些伤害。没有联系，更不用说灵感了，这句话在这次会议上是有道理的：谁不这样做，就会看到他们在做。

托利马在最初的几分钟内表现可接受，试图在防守和进攻之间实现快速过渡，他们在35分钟内接近得分，但令人难以置信的是，迈克尔·兰格尔错过了选择。导致腹部疼痛的错误。然后是巴西人的力量的示威。一台总机器。他们在上半场的最后几分钟开始得分，这是他们 45 分钟内唯一的成绩。在兰格尔的错误选择之后，托利曼人很冷，他们很难做出反应。

防守松散，高压协调不佳。巴西人的第一个进球是萨瓦里诺的工作，他与纳乔·费尔南德斯（Nacho Fernán dez）建立了联系，渗透到两名托利马后卫之间的空间，只是设法得分。想要反击的 pijaos 严重分散了注意力，使他们的台词非常暴露。在下半场，分数完全消失了，这就是迭戈·戈丁（DiegoGodín）在没有任何对手压力的情况下以内在优势协助 TchéTché 打进最终进球的方式。

埃尔南·托雷斯（HernánTorres）在反击的想法上仍然坚定不移，球队陷入困境，因为米内罗竞技设法预见了他们的意图并抵消了这一战略。DT 固执地不想寻求改变游戏模式，因为他们知道自己输了。托利曼人被绝望带走了，最终什么也没玩。随着巴西人的胜利，安东尼奥·穆罕默德率领的球队成为该国第一支在曼努埃尔·穆里略·托罗体育场为解放者杯进球托利马的球队。六支巴西队踏上了托利马，但没有一支球队得分：格雷米奥（2007年）、科林斯人（2011年）、克鲁塞罗（2011年）、巴拉那竞技（2019年）和国际队（2020年）。

这是 Deportes Tolima 在主场输掉的第一场比赛，对于解放者杯来说，在没有这样做的五场比赛之后，又增加了两场胜利和三场平局。在伊瓦格击败他们的最后一个对手是参加大陆锦标赛的独立圣达菲，这场比赛以 1 比 2 结束，有利于波哥大人。那是 2013 年 4 月 9 日。这场比赛结束后，球队将在家乡接待阿吉拉斯·多拉达斯参加当地锦标赛，下周他们将前往厄瓜多尔面对独立德尔瓦莱，后者在巴西击败AméricaMineiro时首次亮相。





继续阅读：







