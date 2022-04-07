“他们得到了即兴创作”：吉布兰·拉米雷斯·雷耶斯在电力改革活动中击败 Sheinbaum

不合时宜的是，与第四次转型（第四季度）有关的几位官员邀请公民参加 4 月 6 日在纪念碑举行的集会支持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）推动的电力改革的革命。

推动这次会议的人包括墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum P ardo），她因在社交网络上分享海报以及敦促民众参加而受到严厉批评。

活动结束后，不同角色做出了一些回应，包括国家复兴运动（Morena）的成员，他们大声疾呼反对第四季度的决定。

政治分析家吉布兰·拉米雷斯·雷耶斯（GibránRamírez Reyes）就是这种情况，她毫不犹豫地冲向首都总统参加这次集会。此外，他还回顾说，阿方索·拉米雷斯·奎利亚尔决定邀请他参加同一次会议，但目的是谈论撤销授权。

“拉米雷斯·奎拉尔呼吁为召回动员，克劳迪娅·辛鲍姆呼吁为电力公司动员起来。毫无疑问，他们最擅长的是即兴创作和 “总统” 的呐喊，” 墨西哥国立自治大学（UNAM）的学者写道。

Los personajes se manifestaron en redes sociales (Foto: Twitter)

另一个表现出不满的人是记者 Azucena Uresti。通过他的 Twitter 帐户，他分享了几张图片和视频。在其中一种材料中，可以看到两个 botargas，一个是首都总统，另一个是洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）按照鼓的节奏跳舞。

另一位也强调了这一事件的违规行为的传播者是华金·洛佩斯·多里加（JoaquínLópez-Dóriga），他展示了一段视频，显示了参加革命纪念碑的所谓 “拖拉” 卡车。他写道：“这是一篇供周日咨询的文章。”

电台记者豪尔赫·贝瑞称 S.海因鲍姆·帕尔多（Heinbaum Pardo）理所当然地质疑了国家统计局董事的工作，并保证他们 “没有道德权威”；他还指出，通过他们的行动，“讨厌人民的参与”，因此据称这些箱子将被放在隐蔽的地方，几乎没有对协商进行宣传。

“看到一个你认为聪明的人发表仇恨言论，但最重要的是，屈服于一个不太聪明的人，真是令人不快。他写道，@Claudiashein 令人信服的狂热主义，他已经失去了民主党人的任何痕迹”（原文如此）。

(Foto: Twitter)

活动期间，克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）发言并保证她既是官员又是公民，因为她当选代表民意志。“我作为公民来到这里，但也是政府首脑。我当选领导一个将结束统治者腐败和浪费的政府，” 她说。

政治学家丹妮丝·德雷斯尔（Denise Dresser）批评了这些话，他指出了首都总统的违规行为，例如违反了关于改宗行为的选举禁令。

作者还写道：“我作为公民，也是政府首脑，违反宪法，无视选举禁令，进行法律禁止的政治改宗，因为像我崇敬的总统一样，合法性对我来说并不重要，我也不在乎我是否是总统。”

在活动结束前，他重申支持总统可能提出的选举改革，该改革将要求议员通过选举进行投票。总统结束活动后，Eugenia León 演唱了墨西哥国歌。

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