委内瑞拉反对派驳斥了查维斯莫要监禁胡安·瓜伊多的威胁

El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla hoy durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R

胡安·瓜伊多（Juan Guaido）领导的委内瑞拉反对派周四拒绝了该政权对临时总统及其随行团体的 “新攻击”，加勒比国家主计长埃尔维斯·阿莫罗索（Elvis Amoroso）宣布将谴责在反查维斯塔集团成立期间涉嫌从议会盗窃资源的行为负责人（2016-2021 年），甚至威胁要监禁反对派领导人。

反对派人士在一份报告中说：“埃尔维斯·阿莫罗索先生的声明因涉嫌非法的全国制宪议会的欺诈而受到美国财政部的批准，是委内瑞拉对反对派领导层的系统性政治迫害模式的一部分。”声明。

阿莫罗索在周三向立法机关提交年度管理报告时说，由瓜伊多领导的国民议会（AN，议会）中的 “前任董事会” “甚至偷走了电报，他们解散了整个国民议会。”

他说：“我们将在未来几周内去总检察长办公室尽一切可能，以便这些先生们一劳永逸地被关进监狱。”

反查维斯塔组织继续说，这一声明 “表明委内瑞拉在行使公民和政治权利方面缺乏法治、司法独立和保障。”

Una sesión de la Asamblea Nacional (Archivo)

他表示，这次 “独裁政权的新袭击” 是在国际刑事法院（ICC）检察官卡里姆·汗最近访问委内瑞拉的背景下发生的，他在那里宣布设立一个办公室，继续调查委内瑞拉涉嫌危害人类罪。这个国家。

“委内瑞拉的独裁政权就是这样行事的：一方面，它模拟了最高法院内部的更新，试图逃避司法并阻止对指挥系统进行危害人类罪的调查，另一方面，这同一条指挥链迫害、骚扰和骚扰和他保证，从国家渠道恐吓民主反对派的代表”。

反对者提醒各机构和国际社会，如果在接下来的几天内，瓜伊多或反对派领导人之一 “发生了什么事”，“这将由独裁者尼古拉斯·马杜罗负责。”

1月7日，查维斯塔多数党议会成立了一个特别委员会，在一个月内调查过去五年中由立法机关领导的反对派据称犯下的 “罪行”。

3月4日，安大略再次要求大法官在2016年至2021年担任副手期间对瓜伊多采取 “有力行动”，他们指控瓜伊多犯有 “危害共和国罪”。

（来自 EFE 的信息）

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