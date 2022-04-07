乌克兰外交部长要求北约提供重型武器，以防止像布查这样的进一步屠杀

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴（Dmytro Kuleba）周四表示，在布鲁塞尔与北约盟国会晤时，他的议程上有三个项目：“武器，武器和武器”。

他在抵达大西洋联盟总部时说：“我的议程很简单，其中只有三个问题：武器、武器和武器。”

库莱巴保证：“最近几周，乌克兰军队和整个乌克兰国家都表明我们知道如何战斗，知道如何取胜，但是如果没有乌克兰所要求的可持续和充足的武器供应，这些胜利将伴随着巨大的牺牲。”

乌克兰外交负责人在欧洲巡回演出时说：“现在帮助乌克兰的最好方法是向乌克兰提供遏制（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京并击败在乌克兰的俄罗斯军队所需的一切，这样战争就不会进一步升级。”

“Armas, armas y armas”, el pedido del canciller de Ucrania a la OTAN REUTERS

他特别说，乌克兰特别需要飞机，反舰导弹，个人装甲车和重型防空系统。

他说：“我认为乌克兰提供的待遇是公平的：你给我们武器，我们牺牲生命，战争在乌克兰得到遏制。”

库莱巴认为，不应区分防御性武器和进攻性武器，“因为乌克兰军队在乌克兰领土上对付外国侵略者使用的任何武器按定义都是防御性的”。

“因此，就我国的局势而言，进攻和防守之间的这种区别没有任何意义。那些说我们将向乌克兰提供防御性武器但我们无法向其提供进攻性武器的国家是虚伪的。这简直是一种不公平和不合理的方法，” 他说。

关于德国，他承认自己已经 “迈出了革命性的一步，将立场从根本不提供武器转变为允许某些补给，特别是向乌克兰提供反坦克武器。”

他说：“但是，鉴于其储备和能力，德国显然可以做得更多，我们正在与德国政府合作，向我们提供更多武器。”

Kuleba consideró que no deben hacerse diferencias entre las armas defensivas y ofensivas REUTERS

关于对俄罗斯的制裁，他说，已经向前迈出了一步，就在一周前，拟议的限制性措施要弱得多。

但是，他坚持要对俄罗斯的天然气和石油实施全面禁运，将所有俄罗斯银行从国际 Swift 系统中驱逐出去，并基于人道主义理由，尽可能少地例外地关闭俄罗斯船只和货物的所有港口。

他说：“坦率地说，我希望我们不会再面临这样一种情况：为了加大制裁的压力，我们需要揭露诸如布查之类的暴行，并给其他伙伴留下深刻的印象和影响，使他们感到并说他们将实行新的制裁。”

他呼吁乌克兰人不必为对俄罗斯的新制裁付出 “生命，健康和痛苦” 的代价。

北约国家正在向乌克兰提供武器，但北约也寻求谨慎行事，不对俄罗斯发动全面战争。

（来自 EFE 的信息）

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