“最高法院不在乎和平”：别名奥托尼尔的受害者

受害者组织 “Somos Genesis” 于2022年4月7日发表了一封信，不同意最高法院关于释放引渡戴罗·安东尼奥·乌苏加的决定，该组织汇集了受乌拉巴和下阿特拉托·乔科阿诺地区军事和准军事行动影响的人们，别名奥托尼尔，前海湾部落首领。

应该记得，几天前，最高法院刑事上诉庭否认了别名奥托尼尔不引渡到美国的辩护的质疑。高等法院批准了Diego Eugenio Corredor 法官继续这一程序，该程序目前正处于就此问题提出概念的最后辩论阶段。

受害者组织在信中说，该组织曾多次试图停止对准军事首领的审判。集体的目标是让奥托尼尔修复哥伦比亚的受害者，为真相做出贡献，而不是重演武装冲突。

他们@@ 说：“我们来是因为我们的著作似乎还不够，看看我们的话是否能理解这么多法律、条约、程序，他们所谓的法理学，这些法律、条约、程序看起来像是阻碍真理和正义的硬墙，对我们的生活和领土而言。”

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为了纪念4月9日的受害者日，“Somos Genesis” 组织的成员从乌拉巴前往波哥大，他们说，当他们到达共和国首都时，他们发现了高等法院的消息。“我们还没有吸取过去的教训。对受害者和哥伦比亚社会来说，真实和程序性的真相是隐瞒的。少数人受益于美国的真相，这只是毒品贩运以及资金和路线的运送。在这里，我们仍然留下谎言，使一切变得更糟。”

在公报的其他段落中，受害者指出，和平特别司法机关的作用对于防止引渡海湾部落主力至关重要。“JEP 不应向最高法院提出上诉，它应该设定条件并要求暂停引渡奥托尼尔，直到在这里伸张正义为止。无论是对奥托尼尔、军队、警察、商人、政客或参与这一进程的司法机构都没有报复。

他们说，最高法院的这一决定将对和平造成新的打击。“我知道，说实话，我们可以作为一个国家走向和平。今天，真理与和平正在四分五裂。”

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在其公开公报中提出的另一项申诉是，司法程序中不断遭到排斥和再次受害，正在走向有罪不罚。“我们遭受性暴力的女性受害者无关紧要。我们的失踪和被谋杀无关紧要。我们招募的孩子和年轻人无关紧要。我们的位移或禁闭无关紧要。毁坏我们的森林、水域、动物无关紧要。哥伦比亚没关系，和平无关紧要，” 他们强调说。

最后，由46个农民、土著、非洲裔和妇女组织签署的文件留下了一系列问题：为什么哥伦比亚没有澄清或判断这份文件？从今天开始出现多少 otoniels？他们总结说：“和平是该国必须知道的真相，它必须知道一些商人，军事部门，警察部门和政治部门的名字，他们在我们的领土上伪装成海湾氏族。”

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