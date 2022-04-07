安蒂奥基亚（Antioquia）市长想拿走父亲的姓氏以免取消选举的故事

安蒂奥基亚省的塔拉萨市在其地方领导人方面经历了特殊的情况。这一切始于 2001-2003年，2008-2011年期间同一城市的市长米格尔·戈麦斯·加西亚（Miguel Gómez García），也被AUC的准军事部队 “Cuco” Vanoy指出，在他的第一个任期内得到了准军事部队的大力支持。他在担任市长的第三个任期内于2020年9月死于covid。

由于这种情况，赫克托·吉拉尔多和死去的市长的儿子达文森·戈麦斯·塔马约举行了非典型的选举。2021年7月25日，选举活动使戈麦斯·塔马约成为获胜者。

但是，在这种情况下，他向安蒂奥基亚·希拉尔多行政法院提出法律上诉，称获胜的候选人患有 1994年第136号法律所述的残疾，该法规定，与在过去12个月内行使权力的官员的婚姻或亲属关系是残疾人，在这种情况下将被任命为市长。

戈麦斯·塔马约（Gómez Tamayo）的回应是，他的父亲没有活着，在合法的条件下不代表公民，因为他不在 “这架飞机上”，他辩称法院否认了他。

现在，戈麦斯·塔马约（Gómez Tamayo）的解决方案是删除父亲的姓氏以消除残疾，并再次参加将于6月5日在塔拉萨市举行的第二次非典型选举。戈麦斯·塔马约（Gómez Tamayo）或塔马约（Tamayo）辩称，米格尔·戈麦斯（Miguel Gómez）不是他的亲生父亲，尽管他履行了父亲的角色，但与他唯一有血缘关系的人是与母亲有血缘关系，因此他计划成为达文森-塔马约。

当时的市长的辩护律师说，塔马约在无能为力之前担任市长时因一项调查而面临起诉，该调查将他与据称释放囚犯以换取警卫和一些官员之间的金钱有关，但后来他获得了自由：“法官裁定没有实质性证据表明Dawinson Gómez Tamayo先生犯下共谋罪是为了犯罪或合理推断作者身份.他在没有任何限制的情况下重新获得了充分的自由，并且可以像现在一样继续他的职业、工作和个人生活。”

关于更多共同信息：安蒂奥基亚省乌拉奥的非典型选举正常举行：书记官长办公室。

4月3日星期日，在安蒂奥基亚的Urrao市，从上午8点开始举行了一天的非典型选举。自2019年以来，公民第三次确定谁将担任新的地方总统。

国家公民身份登记处安排了 9个投票站，其中4个在市政所在地，另外5个在市政当天，还安排了55个投票站。该实体还表示，共有24 805名公民获准在这些非典型的选举中行使投票权，其中12,240名妇女，12 565名男子。

这次有五位候选人寻求当选市长：来自民主党中心的塞巴斯蒂安·杜兰戈；保守党的奥斯瓦尔多·塞普尔韦达；哥伦比亚Humana的塞尔吉奥·奥古斯托·卡多纳；哥伦比亚土著当局的海梅·爱德华多·乌雷戈；以及阿尔瓦罗·萨拉萨尔Urrao Un it 的大联盟联盟的埃雷拉。

书记官长办公室通过其社交网络评论说，民意调查于早上 8:00 开始，完全正常，并遵守严格的生物安全协议，以避免covid-19的传播。

安蒂奥基亚省代表迭戈·塞普尔韦达（Diego Sepúlveda）解释说：“下午4点，乌拉奥市的选举结束，结果非常积极。”有资格投票的男女在安全部队、监督机构的陪同和选举观察团的观察下，完全平静地参加了投票。”

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