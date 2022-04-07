克里姆林宫总理承认，国际制裁使俄罗斯 “陷入了三十年来最困难的局面”

El primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, pronuncia un discurso durante una sesión de la Duma, la Cámara baja del Parlamento, en Moscú, Rusia. 7 de abril, 2022. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS

俄罗斯总理米哈伊尔·米休斯汀周四承认，由于西方的制裁惩罚了对乌克兰的入侵，俄罗斯正面临着三十年来最困难的局面。2 月 24 日，已经夺走了数千名平民的生命，其中许多人被俄罗斯军队屠杀。

西方国家正在逐步扩大一系列强加的经济措施，试图迫使俄罗斯结束在乌克兰的军事行动并撤军。

莫斯科将其在乌克兰的行动描述为 “特种行动”，它说，它的目的不是占领领土，而是要摧毁邻国的军事能力，俘虏它认为是危险的民族主义者。

Las sanciones occidentales ya han aislado a Rusia de la red financiera mundial y han dejado a varios de sus principales bancos sin acceso al sistema internacional de mensajería bancaria SWIFT, mientras que algunos comerciantes han empezado a rechazar cargamentos de petróleo ruso, intensificando la presión sobre las finanzas de Moscú. REUTERS/Maxim Shemetov REUTERS

米休斯汀告诉杜马或议会下院：“毫无疑问，目前的局势可以说是俄罗斯三十年来最困难的局势。”“即使在冷战最黑暗的时期，也没有使用这种制裁。”

西方的制裁已经将俄罗斯与全球金融网络隔离开来，使其几家主要银行无法使用国际银行报文传送系统SWIFT，而一些商人已开始拒绝俄罗斯石油的运输，这加剧了莫斯科财政的压力。

在最近的制裁之前，俄罗斯预计今年的预算盈余为1.3万亿卢布（170亿美元），相当于国内生产总值的1％。Mishustin周四表示，俄罗斯将把今年收入的一切都花在国家援助上。

El gobierno ha prometido hasta ahora más de 1 billón de rublos en ayudas anticrisis a las empresas, en pagos sociales y a las familias con hijos, de los cuales 250.000 millones se destinarán a ayudas estatales para los ferrocarriles rusos. REUTERS/Kacper Pempel REUTERS

迄今为止，政府已承诺向企业、社会支付和有孩子的家庭提供超过1万亿卢布的反危机援助，其中2500亿卢布将用于俄罗斯铁路的国家援助。

俄罗斯引入了资本管制以报复制裁，这使得外国投资者如果决定退出该国，几乎不可能出售其工业和金融资产。

“如果他们必须离开，生产必须继续工作，因为它提供了就业机会。我们的公民在那里工作，” Mishustin 说。克里姆林宫表示，它可以将决定离开的西方投资者的资产国有化。

”Nuestro sistema financiero, la savia de toda la economía, ha resistido”, dijo Mishustin. “El mercado de valores y el rublo se están estabilizando. Dudo que cualquier otro país hubiera resistido esto. Nosotros sí”. EFE/EPA/ALEXANDER ASTAFYEV / GOVERNMENTAL PRESS SERVICE / SPUTNIK EFE

Mishustin说，由于一些即将离任的公司正在将股份转让给俄罗斯公司，这种情况为新的商机提供了空间。

米休斯汀说：“我们的金融体系是整个经济的命脉，受到了抵制。”“股市和卢布正在稳定。我怀疑任何其他国家会抵制这一点。我们确实如此。”

（来自路透社的信息）

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