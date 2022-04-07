韩国当选总统推翻并将维持性别平等部

FILE PHOTO: South Korea's president-elect Yoon Suk-yeol shows a bird's eye view of his planned relocation of the presidential office during a news conference, at his transition team office, in Seoul, South Korea, March 20, 2022.Jung Yeon-je/Pool via REUTERS/File Photo

韩国当选总统尹淑烈的团队周四撤回了废除性别平等部的承诺，该倡议受到女权主义团体的严厉批评。

在三月份的竞选活动中，尹恩主张取消该部，并辩称，尽管有证据表明韩国企业和政治精英在工资、劳动参与或代表性方面存在不平等，但韩国女性不会遭受 “系统的性别歧视”。

但是在周四，他们的权力移交团队保证，他们将暂时保留投资组合。该委员会负责人安哲秀告诉媒体：“已经决定内阁的组成将以目前的政府制度为基础。”

安解释说，该机构将宣布性别平等组合负责人以及政府其他成员。

他的团队的另一位成员 Choo Kyung-ho 表示，这一承诺 “仍然有效”，但由于对如何重组政府存在 “不同意见”，这一承诺被推迟了。

专家警告说，废除该部将很困难，因为这需要在目前由自由主义者控制的议会审查立法。

Yoon Suk-yeol durante su campaña presidencial REUTERS

选举结束后，尹允诺言他将信守诺言，如果他不这样做，他将对追随者 “撒谎”。

尹的立场动员了女选民反对她，到目前为止，已有超过10,000名年轻女性加入执政的左翼民主党。

天普大学的政治学家琳达·哈苏努玛（Linda Hasunuma）告诉法新社，当选总统 “仍然可以煽动自己的基础，遏制性别平等议程”，“助长对妇女平等的分歧，恐惧和错误信息”。

尹淑烈当选为韩国总统，此前他的执政竞争对手自由党李在明承认自己的失败。

韩联社说，在计算了98％的选票后，人民权力党（PPP）的尹恩 “赢得了48.59％的选票，而李的选票为47.79％”，来自现任总统文在寅的民主党（中左翼）。

在总统选举中，韩国公布的第一批民意调查将两个最受欢迎的民意调查相差了半个百分点。

公共广播公司 KB S 和私人广播公司 MBC 和 SBS 对尹的支持率为48.4％，而李的支持率为47.8％。

根据国家选举委员会（NEC）的数据，重新计票始于当地时间20.10左右（格林威治标准时间），一直持续到凌晨。

现年 57 岁的京畿道前省长李利用他在公共行政部门的经验在一位务实的总统的口号下进行竞选，他将解决经济和外交事务问题。此外，2015年，李在担任首尔市长时涉嫌参与首尔建筑物建设中的腐败案件。

（来自法新社的信息）

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