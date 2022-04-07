《泡泡》，一部关于疫情时期拍摄疯狂的喜剧

“泡沫” 是疫情期间电影业的讽刺作品，尤其是不知道何时停止的票房特许经营权。(Netflix)

有几次尝试在电影中描绘疫情。有些更好，有些则不为人所知，许多人只是借口用很少的资源拍摄而不会死于无聊。但是《泡泡》（The Bubble）可能是第一部批批判性地应对疫情所经历的疯狂的高预算喜剧和著名明星。不仅如此：同时，他还讽刺电影界，尤其是不知道何时停止的票房特许经营权。

在这种情况下，《悬崖野兽》是为《泡泡》发明的系列电影。一个成功的传奇故事，其中第六部分将被拍摄，这就是为什么演员们在英国乡村的一座豪宅中团聚，以便能够在大流行期间在泡沫中拍摄的原因。

在冠状病毒的社会影响的疯狂与演员的个性之间，拍摄变得越来越复杂。这位曾经是独立电影制片人的导演承受着制片人和制片厂高管的压力，而所有拍摄都是在绿屏背景下进行的，这是对当前电影制作方式的酸性批评。

电影制片人、编剧和制片人是贾德·阿帕托（Judd Apatow），近几十年来他几乎是美国喜剧界的英雄：他执导的电影包括《40岁的维珍》、《稍微怀孕》、《滑稽人物》、《史泰登岛之王》并制作了 H appy Gilmor e、The Cable Guy、B est of My Wedding s、Anchorman、《战争中的女士》等。没有一流的当代喜剧演员没有参加过 Apatow 制作、导演或撰写的电影。

正是导演的名声使他得以汇集如此重要的演员阵容，并且在没有预料到名字的情况下获得了几位著名人物的令人惊讶的客串。凯伦·吉兰，艾里斯·阿帕托，彼得·帕斯卡尔，莱斯利·曼，弗雷德·阿米森、大卫·杜乔夫尼、基冈·迈克尔·基和凯特·麦金农是一些主要人物。被击败的演员，吸毒者，婚姻问题或无法形容的秘密。熟悉的故事，在许多讽刺作品中都可以看到，尽管在这里，阿帕托实现了异常凶猛的时刻。你还必须记住，电影人喜欢取笑自己。每个人都有自己的时刻，但正是帕斯卡（Pascal）扮演妄想演员的角色，他取得了超越嘲弄的成就。

这部电影太让人想起了本·斯蒂勒执导的《电影大战》（Tropic Thund er，2008 年），斯蒂勒、小罗伯特·唐尼、杰克·布莱克和汤姆· 克鲁斯执导。在比较中，很明显它没有达到那个水平。

阿帕托（Apatow）对电影世界有些不信任，因为电影的背景是如此多的绿屏，甚至更不信任那些自称独立并放弃所有原则去做任何事情的导演。但出乎意料的是，当它表现出疫情时代的疯狂时，它回顾了人们遭受的几种荒谬情况和专制虐待，从而取得了最佳成绩。那种del妄是平衡The B ubb le的原因，它在其他方面并不是那么原始，在说出自己想要的东西之前，它就被非常糟糕的笑话迷失了。

与贾德·阿帕托（Judd Apatow）的其他电影作品相比，Netflix 上映的这部电影虽然有很多美好的时光，但还是倒退了。但是，当许多人忘记了人类在过去两年中所经历的一切时，《泡沫》可能会让我们想起一些有趣但并非现实的事情。

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