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星期四 7 四月 2022
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特斯拉汽车是车队运营商的热门选择

特斯拉公司的汽车已经受到电动汽车爱好者和环保意识的驾驶员的欢迎。现在，他们还在争取建造车队的公司的兴趣。

Newsroom Infobae

7 四月 2022

（彭博社）— 特斯拉公司的汽车已经受到电动汽车迷和环保意识的驾驶员的欢迎。现在，他们还在争取建造车队的公司的兴趣。

从赫兹环球控股公司到出租车司机和纽约市警察局，特斯拉正在成为批发买家的热门选择，尽管这是出乎意料的，部分原因是他们的盈利能力。特斯拉是迄今为止由Standard Fleet运营的应用程序中最受欢迎的品牌，Standard Fleet是一家总部位于旧金山的初创公司，致力于帮助公司管理电动汽车车队。

Standard Fleet创始人戴维·霍奇（David Hodge）说：“从概念上讲，特斯拉的成本更高，但投资回报比人们预期的要快，” 从事该公司地图技术工作的前苹果公司工程师戴维·霍奇说。“燃料和维护成本更低。我们说的是数万英里才能实现收支平衡，而不是100,000英里。”

特斯拉本身追求出售车队，汽车制造商曾经认为这是万不得已的业务，因为租赁连锁店过去常常要求的是基本车型，而不是个人买家偏爱的更昂贵、功能丰富的车辆。特斯拉拥有一个车队网站，旨在促进更低的拥有成本、较高的转售价值和该公司广泛的货运网络。

原注：

特斯拉汽车正成为车队运营商的热门选择

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