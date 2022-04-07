特斯拉汽车是车队运营商的热门选择

（彭博社）— 特斯拉公司的汽车已经受到电动汽车迷和环保意识的驾驶员的欢迎。现在，他们还在争取建造车队的公司的兴趣。

从赫兹环球控股公司到出租车司机和纽约市警察局，特斯拉正在成为批发买家的热门选择，尽管这是出乎意料的，部分原因是他们的盈利能力。特斯拉是迄今为止由Standard Fleet运营的应用程序中最受欢迎的品牌，Standard Fleet是一家总部位于旧金山的初创公司，致力于帮助公司管理电动汽车车队。

Standard Fleet创始人戴维·霍奇（David Hodge）说：“从概念上讲，特斯拉的成本更高，但投资回报比人们预期的要快，” 从事该公司地图技术工作的前苹果公司工程师戴维·霍奇说。“燃料和维护成本更低。我们说的是数万英里才能实现收支平衡，而不是100,000英里。”

特斯拉本身追求出售车队，汽车制造商曾经认为这是万不得已的业务，因为租赁连锁店过去常常要求的是基本车型，而不是个人买家偏爱的更昂贵、功能丰富的车辆。特斯拉拥有一个车队网站，旨在促进更低的拥有成本、较高的转售价值和该公司广泛的货运网络。

原注：

特斯拉汽车正成为车队运营商的热门选择

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