撤销授权是AMLO在2024年掌权的 “赛马”：丽娃·帕拉西奥

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

随着授权撤销指日可待，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）将在他的名单上再增加一项竞选承诺，但有些人怀疑他还有其他东西。

最近几天，反对派成员、记者或民间社会成员广泛讨论了这个问题，并决定宣传不参加投票以批准或罢免总统的投票的信息。

以上是基于各种论点，认为这是一种可能的做法，可能在2024年他连任后结束，否则，他们将其标记为第四次转型领导人的简单自恋异想天开，以重申他的受欢迎程度。

根据雷蒙多·里瓦·帕拉西奥（Raymundo Riva Palacio）在最近为 Ejecent ral撰写的专栏文章中的说法，这是洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）即将进入2024年的选举活动，因为他认为 “没有其他机会来解决统治者的运作问题，观察他们的能力和缺陷。”

Foto: Cuartoscuro Andrea Murcia | Andrea Murcia

也就是说，它将研究其民族复兴运动（Morena）的各个部分如何在全国范围内摆放，不仅作为一个机构，而且是市长，市政当局和州首长的基本组成部分，而市长和州也在寻求在选举后定位自己锻炼。

这位墨西哥作家的描述是：“本周日的选举活动就像一场赛马，奖杯是总统的尊敬和赞赏。”

从这个意义上讲，克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）将是AMLO所针对的政策之一，根据里瓦·帕拉西奥（Riva Palacio）的说法，他一直非常积极地推动撤销目前正在国会讨论的 “伪装成背书” 或 “支持电法” 的授权。

此外，韦拉克鲁斯州州长奎特拉瓦克·加西亚以及索诺拉州州长阿方索·杜拉索也将参加，更不用说他的经济秘书兼部长塔蒂亚娜·克劳蒂埃，能源部长罗西奥·纳勒，文化部长亚历杭德拉·弗劳斯托和政府部长阿丹奥古斯托·洛佩斯。

Foto: Cuartoscuro Graciela López | Graciela López

这位记者指出，在此基础上，有可能制定 “一个完全不适当的国家行动，以进行协商，这是组织结构和审查2024年总统竞选动员的起点”。

在这方面，他向洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）保证，面对反对派的威胁，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）不想在2024年失去权力，“因此，他需要知道自己拥有谁，他加强了谁以及什么是一次性零件”。

在这方面，他补充说，磋商的结果并不是很重要，他甚至将其标记为 “闲置”，因为预计最多将有1700万人参加，更不用说名义名单中的40％才能使其具有约束力。

里瓦·帕拉西奥（Riva Palacio）认为这是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔使这一进程成为 “个人胜利和惩罚他认为对手的人的工具” 的机会。

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia

但是，如果撤销授权的最终结果是公民参与率高达7.74％，也就是说只有650万人，则撤销任务可被视为失败。

这将迫使上面提到的莫雷纳州州长进行一次伟大的动员活动，在安德烈斯·曼努埃尔（AndrésManuel）的视线中，他们的观点可能会上升或下降。

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