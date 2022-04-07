撤销授权：圣路易斯波托西州有5,000张选票被盗

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

本周三早些时候，三个包裹被盗，这些包裹的选票将用于将于明年 4 月 10 日举行的撤销授权磋商。

国家选举研究所（INE）在一份声明中报告了这一点。这起抢劫案发生在圣路易斯波托西州马特瓦拉01区的仓库中。这些包裹中装有大约5,000张2张选票，这些选票将寻求补充。

根据选举机构采用的安全标准，收取的包裹记录在以下几页中，对应于以下方框：

-558-C1 作品集 136,003 al 137,822

-566-C1 作品集 142,475 al 144,053

-580-C1 作品集 156,321 al 157,923

一个自治机构的官员通知了国家统计局中央办公室，要求更换这些办公室，以便在Mexquitic市使用，以确保该划界公民的参与。

他们还强调，其他包裹已分发给由国家公安人员羁押的实体其他部门。

Tanto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han sido catalogados como opositores de la revocación de mandato (Foto: INE)

就全民协商而言，国家统计局局长与自称为第四次转型（Q4）的政府官员，包括总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多（AML O）本人，因涉嫌破坏活动的指控发生了几次冲突研究所正在尝试进行协商, 因为它指出缺少选票和选票箱, 以及投票单元的地点.

根据INE主任 Ciro Murayam a的说法，他一直活跃在为研究所辩护的社交网络上，大约有 57,000个正方形将被放置在常规位置。

“自3月26日以来，我们在殖民地中无障碍且知名的地方发布了'Locate your box '应用程序，我们努力向公民提供信息，你在哪里可以找到你的盒子”，认为该研究所一直是许多毫无根据的批评和取消资格的对象。

同样，在组织的 “支持电力改革” 活动期间，总统的支持者星期三下午在革命纪念碑上，他们的发言不仅支持改革，而且反对国家统计局。

Las boletas fueron robadas en el estado de San Luis Potosí (REUTERS / José Luis González) REUTERS

活动在电影制片人埃皮格梅尼奥·伊巴拉（Epigmenio Ibarra）的干预下开幕，他将自己定位为第四季度最热心的捍卫者之一，品牌顾问洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）和西罗·村山（Ciro Mu rayama）是墨西哥民主的叛徒，因为他们反对撤销授权咨询。

因此，他表示，改变应该通过投票箱进行，“要再次站起来，但不是用武器，这不再是必要的，而是有理智的”

同样在最近几天，民族复兴运动（莫雷纳）党席位的参议员宣布成立国民阵线他们争辩说，人民传播者试图向公民提供真实的信息，并促进洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）总统任期的不同成就。

它还旨在 “如实告知” 公民 “撤销授权”，因为他们提到，国家统计局议员与右翼政党保持联盟，通过政治和媒体行动破坏协商进程，允许反对党散布反对撤销但不撤销其促销。

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