注册服务商宣布将更换超过5000张桌子的投票陪审团

4月7日星期四，宣布国家公民身份登记处将更改将于今年5月举行的下一次总统选举的投票陪审团。

在选举哥伦比亚下一任总统和副总统的选举前不到两个月，书记官长办公室宣布，全国至少有5,109张桌子的陪审团将进行变更，其中记录了人为错误或可能的违规行为形式。

据该实体称，这样做是为了让5月29日在全国范围内参加投票的公民感到安心和保障。应该回顾，3月在国会选举期间报告的一些违规行为已经掌握在总检察长办公室和总检察长办公室手中。

书记官长报告说，除了改变陪审团外，它将确保每张桌上的陪审团成员以不同的方式分配，具有不同的政治派别。

此外，将优先考虑在上次选举中宣誓投票的总统竞选候选人、政党、公共部门官员、私营公司雇员和教育机构的教师。

国家公民身份登记官说：“我们将进行新的抽奖，我们将确保该国没有任何一张桌子是同质的，我们将改变申请部门，优先考虑竞选活动和政党，这些政党将拥有组建投票陪审团的所有保障，”亚历山大·维加。

根据该实体4月7日提供的信息，将选出70多万名陪审团，根据这些选举的选举日程安排，从3月29日至4月29日，投票陪审团的抽签已经提前。

记住候选人在选举卡上的顺序

排在前排：第一名是来自反腐败州长联盟的鲁道夫·埃尔南德斯（Rodolfo Hernández），他的副总统公式马琳·卡斯蒂略（Marlene Castillo）。排在第二位的是哥伦比亚 Justa y Libres 与总统候选人约翰·米尔顿·罗德里格斯和他的公式桑德拉·德拉斯·拉哈斯·托雷斯。排在第三位的是哥伦比亚队主席候选人费德里科·古铁雷斯及其副总统公式罗德里戈·拉拉。

卡的第二排将由塞尔吉奥·法哈多和路易斯·吉尔伯托·穆里略的埃斯佩兰萨中心联盟领导。然后跟随救世军与总统候选人恩里克·戈麦斯·马丁内斯和他的公式卡洛斯·夸尔塔斯，最后是与他的总统候选人古斯塔沃·佩特罗和副总统候选人弗朗西亚·马尔克斯签订的历史契约。

第三排也是最后一排是安蒂奥基亚的前州长、哥伦比亚的路易斯·佩雷斯和塞费里诺·莫斯克拉；其次是绿氧党的因格里德·贝当古和何塞·路易斯·埃斯帕萨；最后是空白投票。

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