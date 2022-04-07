拉斐尔·洛佩斯·阿里亚加（Rafael López Aliaga）在贬损利马山丘之后与豪尔赫·蒙托亚保持距离

拉斐尔·洛佩斯·阿里亚加批评豪尔赫·蒙托亚的言论。视频：RPP

Renovaci ón Popular的领导人拉斐尔洛佩斯阿利亚加与共和国国会议席发言人豪尔赫蒙托亚所说的话保持距离,他在 4 月 5 日说 ，有消息称他们计划 “从山上下来” 掠夺利马，与佩德罗·卡斯蒂略政府实施的宵禁有关。

“这项措施非常艰难，非常严厉，这是因为除非我耳目一新，否则现有的信息是，今天他们计划掠夺利马，从山上下山掠夺这座城市，不仅在这里，而且在全国不同地区，但首都是一个象征性的地方而且必须得到保护”，立法者从立法宫外向媒体评论道。

在这方面，洛佩斯·阿里亚加（LópezAliaga）澄清说，这是蒙托亚自己的观点，而不是天体党的观点。他还说，他向海军上将询问了他收到的所谓情报报告，但是， 他的回答并不能说服他。

“没有举行替补会议，这是豪尔赫·蒙托亚先生的个人观点。我已经和他谈过话并向他询问了情报报告，他非常模糊地回答了我，” 他在 RPP 中说。

他继续@@ 说：“如果有人进行骚乱和抢劫，情报警察今天将举行新闻发布会，宣布他们已经抓获了三、四个将引起轰动的团体。”

关于 4 月 5 日的社会动员，这位前总统候选人批评行政部门违反了宪法，违反了自由流动和即在没有真正谋生手段的情况下工作的权利。

他说：“让卡斯蒂略及其全体人民心血来潮一时兴起，在没有技术或法律支持的情况下使一千万人瘫痪的一天，是违背秘鲁宪法、自由过境、工作权、行动自由的。”

“所谓的情报报告还没有被捕获。这就是为什么我请蒙托亚海军上将和卡斯蒂略解释的原因，我请他们作为大众复兴派对。他补充说，在逮捕被指控的暴力团体时，我看不出有任何情报行动。”

最后，他为国会议员的言论道歉。“我向利马人民道歉，因为那句关于山丘倒塌的不公平言论。在山上生活着最有尊严、体面、最努力的人，他们从宽度中获得最大收益，是我们国家受苦最严重的人。他总结说，我们的社会工作非常紧张。

豪尔赫·蒙托亚发音

豪尔赫·蒙托亚（Jorge Montoya）因贬低利马人口的一部分而受到成千上万的批评后，利用他的社交网络要求他的追随者 “不要被我陈述中的一些误解所迷惑，我站在你身边，我欠你”。

他的讲话最后@@ 说：“解释我打击共产主义战略的真正层面是非常不明智的。”发布后，它在Twitter上受到了用户的更多攻击，因为他们没有对自己的言论不屑一顾，只是用误解来为自己辩护。

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