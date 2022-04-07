PNP 查明并逮捕了 12 名参与袭击利马市中心房地的人

国家警察特别服务股（USE）报告说，他们已经查明了在警察期间被捕的12人 利马高等法院总部和全国选举陪审团总部遭到破坏.

众所周知，在被拘留者总数中，有10人是成年人，2人是16岁的青少年。他们发现了从利马高等法院偷来的计算机设备和其他家具的零件，该法院的门窗被石块破坏。

利马大都会市的媒体和摄像机拍摄的录像和照片中甚至还看到了其中一些被捕者。

4 月 5 日星期二晚上被捕的人被确定为：

1.米格尔·巴尔登·帕拉西奥斯（39）。

2。马科斯·贝哈尔·梅萨 (27)

3.贝托·塞万提斯·巴尔塔扎（24）。

4.路易斯·德尔加多·迪亚兹（22）。

6。塞巴斯蒂安·约韦拉·洛佩兹（25）。

7.法里德·洛佩兹·艾姆斯（21）。

9.Cristhofer Rea Garcia (19)。

10。乔纳森·维古里亚·坎波斯（16）。

11。路易吉·比利亚洛沃斯·桑切斯（20）。

12。马丁·佐里拉·朗多（28）。

根据检察官办公室的命令，被拘留者被关押在国家安全局社会事务司。它正在调查被拘留者与任何政治组织之间是否有任何联系。

他们本来可以当乐队的

在查看了当天的录像和照片之后，警方不排除袭击已经安排好的可能性，检测到攻击者之间的协调程度。出于这些原因，警方的调查可能导致有组织犯罪案件。

司法机构院长埃尔维亚·巴里奥斯（Elvia Barrios）在视察了利马高等法院的房舍后，不排除袭击是有计划的。

他@@ 向新闻界解释说：“根据对我们发现的结果的评估，毫无疑问，这是某些人预先确定的，这是先前计划的。”

El diario La República tuvo acceso a imágenes de los sospechosos. | Foto: Composición (La República)

报纸《La República》获得了几名嫌疑人的照片，“例如，我们有录像带，观察到破坏者成群结队并分发了责任，这证实了协调，” 警方消息人士向同一份报纸解释说。

已启动调查

检察官办公室宣布，现任刑事检察官办公室已对利马高等法院、全国选举陪审团和检察官办公室总部以及其他受影响者对破坏负有责任者展开初步调查商业场所。

利马大都会市公安局已经收到检察官办公室的请求，要求将其发送4月5日星期二的视频。这些是关键材料，不仅可以查明破坏财产的肇事者，而且可以确定他们是否以协调和有计划的方式行事。

目前有一些巧合：被拘留者贝托·塞万提斯、路易吉·桑切斯、路易斯·德尔加多和克里斯托弗·雷亚在塞尔卡多·德利马有房屋。此外，米格尔·巴尔德翁和何塞·利南居住在圣胡安德卢里甘乔。

“通常情况下，每个人都否认参与了暴行，但是当他们看到视频和照片时，他们会全力以赴地出现，他们保持沉默。这就是这些类型的暴力人的行为。警方消息人士告诉秘鲁报纸，首先他们否认事实，然后最终向证据投降。

“最复杂的是那些从办公室偷走的计算机设备的人，这表明他们不是抗议者，而是去那里偷东西的人。这就是为什么除其他罪行外，他们还被指控犯有严重抢劫罪，” 他们补充说。

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