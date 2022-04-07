帕特里夏·阿门达里斯（Patricia Armendáriz）提醒公共权力机构进行电力改革：“我们不要把时间浪费在侮辱和疯狂上”

众议院关于电力改革的辩论正在临近，全国复兴运动（莫雷纳）的成员帕特里夏Armendáriz 在开始就这项可能的立法修正案进行对话之前，向国家行动党（PAN）发出了警报。

通过她的社交网络，鲨鱼坦克计划的前成员要求蓝白议员不要在 “侮辱和愚蠢” 上浪费时间，因为她说，每个人都准备好在下议院达成协议。

“@Mx_Diputados 会议厅关于电力改革的辩论即将来临。我想邀请 tod @s 我们不要把时间浪费在侮辱和疯狂上。我们有一份工作，我们都准备好高效地讨论它，” 这位女商人写道。

后来，他确认，国家行动银行是由 “有价值的公民” 组成的，他们不应该在这个立法机构中给人以仅仅与 “侮辱和指责” 争论的形象。

莫雷尼斯塔说：“@AccionNacional 的干预措施中，墨西哥右翼由有价值的公民代表，他们已经做好了准备，不应该给人以 #unacamaradigna 的侮辱和指责来争论墨西哥的形象。”

Patricia Armendáriz utilizó sus redes sociales para mandar la alerta al PAN (Foto: Twitter)

该社交网络的用户立即冲向樱桃党的立法者，并指出总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）推动的电力改革对该国构成威胁，甚至国际当局也提到了这一点。

具体来说，他们分享了美国国务卿要求经济部部长塔蒂亚娜·克劳蒂耶（Tatiana Clouthier）发表的声明，如果能源部门的这种变化是墨西哥可能无法遵守TMEC的观点。已实施。

这位美国官员还保证，高达100亿美元的投资将面临风险。凯瑟琳·泰（Katherine Tai）签署的信说：“主要是在可再生能源设施中，它们比以往任何时候都面临更大的风险。”

应当指出，就在去年 4 月 4 日，众议院环境和自然资源委员会作出了赞成电力改革倡议的裁决，指出这是一项环境友好型提案。

La secretaria del Trabajo de EEUU alertó sobre los males que le causaría a América del Norte la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

在这次对话中，意见分歧很大，因为尽管大多数票被视为整个委员会的总体意见，但表决结果是17票赞成，14票反对。第一轮投票是由莫雷纳及其盟友工党（PT）和墨西哥绿色生态学家（PVEM）的政客进行的。而反对派集团的第二个：PRI、PAN、PRD、MC。

同一天，制度革命党、国家行动党和民主革命党的成员在新闻发布会上宣布，他们将提出电力改革的反提案，称反洗钱计划 “具有破坏性、倒退性和污染性”。

在反对派集团提出的12点中，莫雷纳宣布只与6点相吻合，尽管他在4月5日星期二指出，可以在已经分发的意见中分析和考虑反改革中提出的要点。

这些指导方针之一是将电力供应提高到宪法法律的范围，其使用、供应和负担得起的价格是公民享有用水、安全、食物和健康权的先决条件。

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