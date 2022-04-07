委内瑞拉3月份的官方通货膨胀率降至1.4％，但独立电表表示，通货膨胀率几乎是其十倍

FOTO ARCHIVO. Una mujer busca sus compras en un supermercado en Caracas el 28 de febrero de 2011. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

委内瑞拉中央银行（BCV）周三报告称，该加勒比国家3月份的通货膨胀率为1.4％，是自2012年8月以来的最低数字，当时的平均物价涨幅为1.1％，也是连续第七个月出现个位数的月通货膨胀率。

发行机构表示，今年第一季度的累计通胀率达到11.4％，而同比通货膨胀率（2021年3月至2022年3月）为284.4％。

央行的统计数据显示，上个月增长最快的行业是教育，相差12.2％；通信业，增长了11.1％；以及家用设备，增长了2.9％。

另一方面，酒精饮料和烟草减少了1.3％。

尽管BCV认为全国消费者物价指数（INPC）在3月份继续 “其放缓趋势”，但独立实体的其他测量结果恰恰相反，通货膨胀加速。

Una venta de alimentos en una calle de Caracas (EFE/Rayner Peña R/Archivo) EFE

根据委内瑞拉金融观察站（OVF）的数据，上个月该国的通货膨胀率为10.5％，自上个月以来增长了8.8个百分点2月份价格上涨了1.7％。

在这方面，经济学家、OVF成员前副主席何塞·格拉周三表示，BCV “没有信誉”。

“2022年3月的1.4％的通货膨胀率数字是荒谬的。金融观察站在价格指数中保存每种产品的每种价格的记录。不要相信那个隐藏数据并发布适合它的机构的数字，” 瓜拉在他的 Twitter 帐户上写道。

OVF指出，3月份价格加速的主要原因是宣布并随后实施了新的大型金融交易税（IGTF），该税对现金货币交易征收3％，“对价格水平的预期不断提高产生了影响”。

委内瑞拉在2018年价格上涨了130.060％，去年12月正式退出了恶性通货膨胀，记录了12个月，通货膨胀率低于50％。

（来自 EFE 的信息）

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