亚历杭德罗·萨拉斯部长：“卡斯蒂略总统不会辞职”

在示威游行期间，危机加剧了各种产品的@@ 价格上涨迫使政治行为者研究各种解决方案。自从国会反对派以来，向总统提出的建议一直在重复佩德罗·卡斯蒂略谁他辞职的目的是要在该国实现更大的稳定.尽管这个想法已经多次表达过，但行政部门指出，这不会成为国家元首计划的一部分。

文化部长亚历杭德罗·萨拉斯，内阁代表之一来万卡约参加对话桌的阿尼@@ 巴尔·托雷斯（AníbalTorres）负责报告说，总统没有考虑以前任的身份退出库兹钦斯基总统在 2018 年 3 月这样做了。“没办法（他不会放弃）。这位部长说，卡斯蒂略总统很坚强，卡斯蒂略总统有民主的力量，他有选举他为总统的进程的力量，因为该国不想要其他选择。”

关于 4 月 5 日在利马历史中心举行的反政府示威活动，萨拉斯感到遗憾的是，反对总统的种族主义言论是抗议活动中反复出现的骚扰的一部分。文化负责人说：“没有什么能为种族主义辩护，没有什么能为歧视辩护，没有任何东西可以为虐待辩护。”

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

通过备受争议的总统顾问丹尼尔·萨拉韦里，再次证实佩德罗·卡斯蒂略无意辞去共和国总统职务。“总统做出这样的决定（辞职）的任何可能性都被排除在外。恰恰相反：总统现在专注于评估其部长并做出必要的改变，” 前国会议员藤森说。

新尝试

自国会以来，曾两次试图罢免卡斯蒂略总统。起初，没有对该动议进行辩论，因为它没有进入该阶段所需的票数。但是，三月份提出的动议促使总统前往会议厅，但他没有获得将他赶出去所需的 87 张选票。这次，Avanza País 女议员罗塞利·阿穆鲁兹提出了一项动议，敦促佩德罗·卡斯蒂略总统出席他的 “辞职不可撤销” 立即 “为了国家的道德利益”。

根据提交的文件，“这表明在国家事务中完全没有效率和不负责任，导致我们在短时间内陷入停滞”。报告还着重指出，存在着 “在非常严重的情况下威胁到国民经济、就业、民族团结、国家农业的各种遗漏，以及各种经济活动的重要联盟的罢工”。

Ministro Alejandro Salas: “El presidente Castillo de ninguna manera va a renunciar”

阿穆鲁兹还批评了本周早些时候实施的将利马和卡亚俄人口固定一天的措施，指出该决定 “造成了更大的混乱，市场，商店，商店完全关闭，损害了靠日常生活为生的人口，因此表现出对国家不屑一顾，造成超过10亿索尔的损失”。

该文件只是为了 “敦促” 卡斯蒂略总统提交其不可撤销的总统办公室辞呈。换句话说，它是一份公报，表达了国家代表的感觉，但不需要国家元首的回答或遵守。

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