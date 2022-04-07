莉迪亚·卡乔（Lydia Cacho）在萨莎·索科尔案中抨击该行业：“腐败和有罪不罚之地”

虐待萨莎· 索科尔（Sasha Sokol）的案件引起了墨西哥演艺界不同人物的声音，因为有些人将自己定位为支持这位歌手，也有人谴责了她。

在索科尔在社交网络上公开表示自己遭受了路易斯·德拉诺（Luis de Llano）的虐待后将近一个月，她于4月5日表示愿意将针对臭名昭著的 Televisa电视台制片人的诉讼提交法庭。

在这种情况下，墨西哥记者兼活动家莉迪亚· 卡乔（Lydia Cacho）祝贺索科尔（Sokol）勇于面对社会认为名望可以提供保护的信念而大声疾呼，从而抹黑了对在该领域工作的人们的谴责。

在 Twitter 话题中，他还辩称，娱乐业欠成千上万的性虐待受害者的道德和道德债务。他还说，现在是调查和起诉Luis de Llano的时候了。

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales donde habló del abuso del productor (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

他还保证，责备 “受害者的母亲是为了保护行人免受娱乐。侵略者对儿童造成的心理恐惧使一切沉默”，因此他说，应注意 “侵略者、他们了解真相和获得伤害赔偿的权利 #NoMasPederastas”。

因此，他指出，“像 @SashaSokol 或 @martinezmau 这样的公众人物的勇气是巨大的，因为公众以为名望可以保护他们而抹黑他们的声音。在墨西哥这个腐败和有罪不罚的国度，除了政客之外，没有人是安全的。#NoMásPederastas”，Cacho 总结道。

这不是记者第一次对这位歌手表示同情，因为在歌手的 Instagram 帐户上发布消息后，她说她可以指望她：“亲爱的萨沙，请指望我。事实上，是恋童癖者的行为使它沉没，而不是受害者的勇气。”

(Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo)

索科尔在 3 月 8 日晚间宣布，当电视制片人浪漫地参与其中时，这位电视制片人虐待了她。这一启示是在约迪·罗萨多（Yordi Rosado）对路易斯·德·拉诺（Luis de Llano）进行有争议的采访之后发生的，他在采访中回忆起这位歌手14岁时的 “关系”。

继这一声明和墨西哥娱乐界成员的支持信息之后，路易斯·德拉诺的同父异母姐姐塞西莉亚·富恩特斯来到他的辩护表示沮丧，并暗示这个问题导致德拉诺陷入严重的萧条。

在 tvNotas 的文字中，他要求制片人获得爱、和平与理解：“他们把他关在一个很小的空间里，绑在被扔进无底海的锚上。那是无效的。”

在德拉诺（De Llano）发表声明声称没有这种虐待行为，也没有犯下任何罪行之后，这位前廷比里奇（Timbiriche）向这位76岁的制片人发出了强烈警告：“当我分享真相时，我所做的不是为了用石头砸死路易斯。他因为自己的行为而被扔石头。路易斯：认为你没有不道德的行为是不道德的事情。在法庭上见。”

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