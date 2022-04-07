Julen Rementería对内政部长和AMLO发起撤销授权

在参议院会议期间，钢琴家 Julen Rementería 说，参议院应谴责政府秘书阿丹· 奥古斯托·洛佩斯（AdánAugustoLópez）改变宗教信仰的行为违法行为。

在4月6日星期三的会议上，由制度革命党（PRI）、国家行动党（P A N）、民主革命（PRD）和公民运动（MC）组成的反对党席位要求讨论并批准国民警卫队的报告，以确定是否存在滥用公共资源对所获得的结果采取行动。

之所以提出这一建议，是因为参议员们大声疾呼反对阿丹·奥古斯托·洛佩斯（AdánAugustoLópez）和国民警卫队负责人在使用该机构的飞机前往北部各州时所犯的行为。

Rementería提到，尽管应该对报告进行表决，但他说，“有一个问题需要触及”。他放映了一段录像，展示了内政部长宣传 “撤销授权” 的片段以及安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的一些演讲片段。

Rementería a señalado que el PAN interpondrá denuncias al secretario de Gobernación (fotos: Senadores del PAN / EFE/José Méndez)

他后来评论说，违法行为 “很明显”，在这里我们说我们要执行法律。他们还抗议遵守该协议，但没有这样做。让我们不要来为不可辩护的事物辩护。'

“我想起了总统在竞选中经常说过的话，但仍然以官员的身份说过的话：“没有人能凌驾于法律之上，没有法律之外的东西”。把这些话付诸实践，” 钢琴家说。

他最后指出，这种行为应受到整个参议院的谴责。但是，参议院议长奥尔加·桑切斯·科尔德罗（OlgaSánchez Cordero）在雷门特拉亚（Rementería）的整个参与过程中不断指出，随着时间的到来，参议院应该结束。

不久之后，他在自己的官方Twitter帐户上发布了他参加参议院的片段，以及一条消息，他说在莫雷纳，他们是 “民主的破坏者”，并攻击了桑切斯·科尔德罗的呼吁。

“总结参议员。”“总结参议员。”当你摘下口罩时，他们就是这样反应的。因为它们到底是什么：民主国家的破坏者、自由以及政治和道德苦难的载体”

La senadora defendió a Adán Augusto López (Foto: Canal del Congreso)

对于这些评论，国家复兴运动（莫雷纳）参议员露西亚·特拉斯维尼亚参议员为奥古斯托辩护免受批评，并指出”这不是与他们有关的问题”。

TrasviñaWaldenrath辩称：“政治团体正在做的事情正在政治化，因为公民协商即将到来（撤销授权），” 特拉斯维尼亚·瓦尔登拉斯（TrasviñaWaldenrath）辩称并裁定，行政部门作为武装部队最高首脑采取的行动是他的权威，而不是参议院的权威。

同样，最近几天，参议员兼PAN席位协调员在参议院的新闻发布会上表示，他们将向内政部长阿丹·奥古斯托·洛佩斯向当局谴责，因为他指出公共资源被使用了。

应该指出的是，Segob 的负责人之所以受到批评，是因为他在索诺拉州推动了撤销授权协商，而实际上他打算处理电力改革问题。

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