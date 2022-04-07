Johanna San Miguel 和 Carlos Carlín 考虑过开始一段恋情并一起生孩子

约翰娜·圣迈克尔和卡洛斯·卡林，他是喜剧演员系列的一部分Pataclaun 不止一次地表明他们是好朋友。他们于1985年相识，尽管起初化学反应并没有立即出现，但自从90年代末为奎卡和托尼赋予生命以来，它们就变得密不可分。

该计划结束后，每个人的职业生涯都会走上不同的道路。但是，命运总是最终将他们聚集在诸如 “Chancho amor”，“Muerte Cupid”，“Puro Cuento” 等项目中。他们将再次聚在一起的最新剧本是 “直到电视将我们分开”。

在这个阶段，杰出的艺术家以极大的幽默和独创性质疑拥有男朋友或女友对社会的重要性。“有必要有一个合作伙伴吗？恋爱关系比友谊更重要吗?如果他们像所有人都说的那样成为甜心，他们会做得好吗？”，说了这部作品的提要。

正是许多追随者都想知道为什么他们从未开始过恋爱关系，因为他们俩都说他们的化学反应在屏幕上和屏幕外都非常出色。2021年，当圣米格尔（San Miguel）在Instagram上恢复了一张他似乎与好朋友接吻的照片时，这些猜测得到了加强。

Seguidores de Johanna San Miguel y Carlos Carlín se emocionaron con la foto en Instagram. (Foto: Captura)

他们提出了在一起的想法

关于这些谣言，Esto es Guerra 的主持人承认开始一个创业的想法使当地人和陌生人感到惊讶与Carlín的关系确实已经在她的脑海中浮现。 “我确实有这个主意，我告诉他（...）我们甚至在小时候谈论过要生孩子。我是一位出色的妈妈，” 报纸《El Comercio》的约翰娜说。

Wonton Night的前主持人补充说， 他们从来没有来过任何事情，因为当时主持人 “状况不佳”，无法开始一段恋情 。但是，他还坚持认为，他在某个时候曾考虑过与朋友建立家庭。这位演员补充说：“是的，我会喜欢的。”

Johanna San Miguel y Carlos Carlín trabajaron dos años juntos en Pataclaun. Allí afianzaron su amistad. (Foto: Latina TV)

但是，圣米格尔（San Miguel）考虑了成为卡洛斯·卡林（CarlosCarlín）的合伙人的可能性，并保证两者之间的关系 “不可能” 奏效。据他介绍，这是因为两者的性格截然不同，可以和朋友相处得很好，但不是恋人。

“我们会把目光移开，我们最终会在周日结束。 卡林是个 recontra 隐士，我想他想在 Mystic 和 Layla（他们的狗）以及他们的洋娃娃的余生中独处。就我而言，我确实想找一个最适合我的人。 卡林比较冷，我更热情，” 美国电视台的人物说。

“如果我们决定开始一段恋情，我们最终会在48小时内自杀。这是一种爱恨交加，” 这位演员强调说。“而且他们在 48 小时内都是好人，我想在一个半小时后我再也受不了你了。但是我仍然爱他，我很佩服他，他是我家庭的一员，有太多的爱、尊重和钦佩。能和他一起工作和创作是一种荣幸，” Johanna 补充说。

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