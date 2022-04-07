正义与平等运动对国家保护部队发起了藐视法庭事件，理由是据称前战斗人员得不到保障

由于@@ 分配的车辆显然与已灭绝的哥伦比亚革命武装力量游击队的一名前战斗员的安全计划有缺陷，尽管涉及监护权，但未能向他提供解决方案，因此发起了一起藐视该局局长的事件。国家保护部队（UNP），阿方索·坎波·马丁内斯。

他们在La W Radio上说，他们在JEP的不承认部分做出了这一决定，因为尽管必须向和平协议的签署方提供保护措施，但它声称这辆汽车一直在失灵，但它仍处于危险之中。

他们在广播中解释说，面对这种情况，前游击队提出了监护权，而且由于统一国民党仍然无法解决这个问题，因此JEP发起了蔑视事件，坎波斯·马丁内斯将不得不在最多五天内出具书面解雇书。

2月，和平法院向全国重组委员会下议院党代表帕斯托·阿拉佩提出了类似的请求。

去年 11 月，已故哥伦比亚革命武装力量秘书处的前成员在和平特别管辖区举行的听证会上谴责了其安全计划的缺陷，并警告说他的生命危险。

在那次会议上，下议院党员提出了明确的情况，即统一国民党向他提供的安全多次被削弱，并暴露了为其行动分配的公务车辆状况不佳。

他举例说，当天他不得不前往La Guajira，在那里埋葬一名前战斗人员，并开展其他重返社会和经济生活活动；然后前往安蒂奥基亚。“我在没有完全保护的情况下进行了巡回演出，因为 UNP 只批准驾驶传统面包车的驾驶员移动。”

他还解释说，有时候他的陪同人员是搭乘其他航空公司的航班送到他自己的，在许多情况下，他不得不独自旅行或只有很少的陪同人员旅行。

这不是 Alape 第一次警告自己的安全。在2021年全国再公司委员会会议期间，他在给内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯（Daniel Palacios）的一封信中要求国家政府对由于减少安全计划而可能发生的事情负责。这封信是在 2021 年 1 月 28 日发出的。

和平签署方说：“我记录在案，并要求国家政府对流离失所带来的风险负责，但分配给我的安全计划的运作没有大幅度减少。”

他坚持认为，他所开展的活动是对 “社区经济和社会重新融入行动的义务” 的回应。他重申对和平协定的承诺，但说，“政府履行了作为国家行政长官应有的义务”。

该广播电台还辩称，JEP 的决定与反复收到的警报有关。JEP宣称：“在执行为保障阿拉佩·拉斯卡罗先生的生命和人格完整而必须采取的措施方面，例如他的政治权利的真正有效性，一再失败。”

他说，责任不在于该计划，而在于伊万·杜克的政府，因为他已经进行了财务调整。对阿拉佩而言，这意味着 “限制了签署方在执行《协定》方面的行动和义务”。





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