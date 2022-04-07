“我们的想法有所不同，这让他感到困扰”：PAN成员通过在 “早晨” 提及洛佩斯·拉巴丹来支持洛佩斯·拉巴丹

国家行动党（PAN）参议员肯尼亚洛佩斯·拉巴丹（LópezRabadán）已成为安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）的最强烈反对者之一，因此，无论是在上议院还是在社会上网络，她总是明确表示他对总统的声明和行动的不满。

面对不断的评论和指责，总统按照惯例，在安娜·加西亚·维尔奇斯（AnaGarcíaVilch is）的 “谁是谎言人物” 一节中证明了立法者的身份，该部分寻求所谓的假新闻来打击第四次转型（第四季度）。

尽管洛佩斯·拉巴丹（LópezRabadán）并没有保持沉默并要求塔巴斯克尼奥（Tabasqueño），但她的几位党员决定支持她，并在国家宫殿中提及此事后向她发送支持信息。

首先，蓝白国家领导人马尔科·科尔特斯（Marko Cortés）分享了他的支持，并向洛佩斯·奥夫拉多尔发了一封信息，他向洛佩斯·奥夫拉多尔保证，“我们的想法有所不同，这让我们感到困扰”，以及 “不断向他展示谎言和错误” 的人。出于这个原因，他要求继续提高对墨西哥的声音。

EL líder nacional del partido blanquiazul también se unió a las publicaciones de apoyo (Foto: Twitter)

众议院副议长@@ 圣地亚哥·克里尔也挺身而出表示，AMLO “利用权力使墨西哥人民两极分化”。此外，他要求停止对洛佩斯·拉巴丹及其所有对手的指控和袭击。

尤卡坦州第四区的联邦代表塞西莉亚·帕特隆· 拉维亚达（Cecilia Patron Laviada）拒绝使用公共资源攻击记者和反对者，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）指出了这种情况。他还表示，“谁是谎言人物” 部分 “是莫雷纳威权主义的面具”。

前总统候选人兼墨西哥州州长何塞菲娜·巴斯克斯·莫塔（Josefina Vázquez Mota）也声援她的同伴，并支持那些寻求保护环境免受第四季度大型项目影响的人。

“我声援我的同事 @kenialopezr 以及为我们的自然遗产大声疾呼的公民活动家。面对 #TrenMaya 第 5 阶段的生态灭绝，我赞成听取寻求保护环境的墨西哥人的声音，” 他在自己的 Twitter 帐户上写道。

最后，众议院PAN席位协调员豪尔赫·罗梅罗·埃雷拉说，国民宫继续迫害和恐吓对手，他称这种情况是 “不可接受的”。

Varios de sus compañeros de partido mostraron su solidaridad tras los señalamientos de AMLO (Foto: Twitter)

这些答案是在联邦总统在4月6日上午的新闻发布会上提到凯尼亚·洛佩斯（Kenia López）在 YouTube 频道上进行的一次采访的摘录之后得出的，她在那里对玛雅火车进行了示威。

在卡洛斯·阿拉兹拉基（Carlos Alazra ki）领导的这样一个空间中，立法者裁定，从她的角度来看，这个项目是墨西哥总统的 “另一时兴起”生态系统，包括墨西哥湾和加勒比海。

洛佩斯·拉巴丹说：“这些来自莫雷纳和洛佩斯·奥夫拉多尔政府的人，带着玛雅火车的这种异想天开，甚至会改变大海的碧蓝色，只要看看一个无知的政府和民粹主义政府有多致命，有多危害。”

关于这些陈述，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）说，诸如 “民粹主义” 和 “无知” 之类的形容词是保守思想的一部分，因为从他们的角度来看，这些角色假设 “其他人都是无知的，我们不是”。

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