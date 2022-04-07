“认为自己是国王的人”：丹妮丝·德雷斯因批评 SCJN 部长而爆发反对 AMLO

政治学家兼作家丹妮丝· 德雷斯抨击安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）的责备国家最高部长法院（SCJN）在电力改革之前的态度。

在上午在国家宫举行的新闻发布会上，联邦总统批评法院的部长们把重点放在法律依据上，而不是 “深入研究” 来界定宗教改革的合宪性。

AMLO 表示，部长们应该考虑恩里克·佩尼亚·涅托的电力改革是通过贿赂获得批准的（墨西哥政府 /YouTube）

首席执行官在与会时表示，部长们应该考虑到，恩里克·佩尼亚·涅托（Enrique PeñaNieto）的电力改革是在向立法者行贿的情况下获得批准的，而不必进行 “彻底的讨论”。

他说：“（部长们）来自另一个世界，这项改革是通过贿赂获得批准的，并且对墨西哥石油公司（Emilio Lozoya）的董事（Emilio Lozoya）进行了审判，后者承认他曾向立法者行贿以通过能源改革。”

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

他补充说：“公司的力量能否更大？而且他们不会来找我说法律就是法律，他们不会带着法律就是法律的故事来找我 法律，将要证明的是，他们是捍卫公共利益的律师还是雇主，商业律师”。

在回应她的声明时，这位政治学家回忆说，不重视法律的人就是他，因为他 “每天都在违反法律”；在致辞中，她感到遗憾的是，洛佩斯·奥夫拉多尔总统在讲话中希望相信自己是国王，但他确实是一个 “新主义者””。

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@raultortolero1)

在公布之前，互联网用户的反应很快就会出现，因为一些用户对当权者不尊重宪法或机构感到遗憾。

“非常严重的是，他的意图很明确，就是要抓住一切：由国家统治的电力垄断；选举制度，一切都由他决定，以增加权力的集中。如果你不担心，你就不会注意”，“而且他们没有带着民主就是民主的故事来找我”：AMLO 2024” 和 “发誓要遵守宪法和由此产生的法律的人” 是其中的一些答案。

Cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

像丹妮丝·德雷斯一样，网民和反对派人士因洛佩斯·奥夫拉多尔总统在传统的早晨发表的声明而冲向他。

墨西哥前总统费利佩·卡尔德隆·伊诺霍萨（Felipe Calderón Hinojosa）就是这种情况，他将首席执行官在2018年上台时所说的话与他周三所说的话进行了比较：“我抗议保留和执行《墨西哥合众国政治宪法》以及墨西哥合众国的法律。由此发出。'：洛佩斯·奥夫拉多尔，2018 年。“而且不要告诉我那个故事，法律就是法律：洛佩斯·奥夫拉多尔，2022年”。

Cibernautas se lanzaron en contra de López Obrador por las declaraciones dadas durante su mañanera (Foto: Twitter/@lpazosp)

国家行动党（PAN）参议员莉莉·泰勒斯（Lilly Tellez）分享了这句话，并补充说：“今天，2022年4月6日，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统在国家宫举行的正式仪式上的话。”

同时，记者帕斯卡尔·贝尔特兰·德尔里奥（PascalBeltrándelRí o）表示，他对总统的话并不感到惊讶，因为对于AMLO来说，法律从来都不是法律，而是 “他所说的”。“我最好不要抗议遵守和执行法律。他会说，这真是一种畸变，” 他补充说。

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