黑客试图在 Facebook 上传播来自乌克兰的错误信息和虚假视频

PARIS, FRANCE - OCTOBER 28: In this photo illustration, the Facebook logo is displayed on the screen of an iPhone in front of a Meta logo on October 28, 2021 in Paris, France. This October 28, during the Facebook Connect virtual conference, Mark Zuckerberg announced the name change of Facebook, believing that the term Facebook was too closely linked to that of the platform of the same name, launched in 2004. It is now official, the Facebook company changes its name and becomes Meta. (Photo illustration by Chesnot/Getty Images)

一群网络犯罪分子试图破坏乌克兰军事人员的 Facebook 帐户，并发布了视频，呼吁乌克兰军队据Facebook母公司梅塔报道，投降。

根据进行的研究，这项运动是由一个名为 UNC1151 的组织开展的，该组织与白俄罗斯政府有联系。

元维基 2 月份发布的安全更新确定了该组织的活动被称为 “代笔作家” 或代笔作家。从那时起，该组织试图妥协其他 “数十个” 账户，尽管只在少数情况下取得了成功。

这些攻击者特别使用网络钓鱼来鼓励受害者点击导致恶意网站窃取密码的链接。

网络犯罪分子能够发布带有虚假消息的视频，这些视频似乎来自受影响的帐户，但Meta表示已阻止这些内容被共享。

Facebook 安全政策负责人纳撒尼尔·格莱赫在新闻发布会上说：“这些危险的行为者不会放弃。”他补充说：“而且他们越来越倾向于结合不同的方法。”

除了上述袭击外，该公司的报告还详细介绍了亲俄行为者采取的其他各种行动。梅塔甚至声称，一个团体试图在华沙组织一场针对波兰政府的抗议活动，尽管该活动和创建该活动的帐户很快就断开了联系。

该平台不仅必须处理网络通过假账户进行的经典虚假信息活动，还必须处理其他策略，例如围攻或迫害。

Gente espera para ser evacuada desde el pueblo de Derhachi, fuertemente bombardeado, en las afueras de Járkov, en medio de la ofensiva de Rusia, en Ucrania. 6 de abril, 2022. REUTERS/Thomas Peter REUTERS

在俄罗斯删除了200个账户

Meta在俄罗斯取消了由200个账户组成的网络，原因是他们主要针对乌克兰和俄罗斯个人进行了大量虚假举报。

该网络使用虚假，重复和真实的帐户进行操作，该平台的自动系统可以检测到其行为。该公司在报告中表示，在入侵乌克兰之前，2月中旬，批量报告工作有所增加。

就以协调方式分发的虚假行为而言，该公司删除了一个相对 “小” 的网络，该网络使用假账户（27个Facebook和4个Instagram帐户，尽管它在其他平台上也有存在）来攻击与俄罗斯并肩运营的乌克兰用户。

Meta将该网络与两年前从俄罗斯，乌克兰顿巴斯和克里米亚地区运营的另一个网络联系起来。

这家科技公司还更新了其在乌克兰的股票。在这方面，他强调，除了使用欺骗手段将公众对正在进行的战争的注意力货币化的垃圾邮件网络之外，以前已从该平台上撤出的国家和非国家行为者还试图重返该平台。

网络间谍活动

反过来，Meta在伊朗发现了两次网络间谍活动，其中一次针对的是能源、电信、海运物流或信息技术等行业的关键行业和基础设施；在阿塞拜疆，针对民间社会，由内政部运作。

在南美，该公司中断了在巴西、哥斯达黎加和萨尔瓦多的协调虚假行为的运营。

另一方面，在菲律宾，它删除了负责关闭和破坏网站的网络，以及世界各地成千上万的账户、页面和群组，他们部署了垃圾邮件活动，以利用人们对该国即将举行的选举的注意力获利。

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