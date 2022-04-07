桑坦德银行行长宣布对副手提起法律诉讼，称他为 “paraco 和腐败”

4月7日星期四，桑坦德银行州长毛里西奥·阿吉拉尔宣布，他将对哥伦比亚东北部该部门的副手费利·塞拉（Ferley Sierra）提起法律诉讼，费利·塞拉（Ferley Sierra）称其政府为 “paraco和腐败”，属于 “罪犯”，一直强烈批评他的政府氏族”。

州长阿吉拉尔在一份声明中证实了这一点，他在声明中详细指出，伤害和诽谤诉讼将由 “De la Esprella Lawyers Enterprise” 律师事务所处理，他试图通过该律师事务所 “维护” 自己和家人的荣誉，并保证他不会在 “哪里参加” 辩论没有理由或争论的余地；只有事实上的虚拟渠道才有余地”。

塞拉利昂副手在推特上断言：“我必须被毛里西奥·阿吉拉尔所属的帕拉科和腐败的阿吉拉尔氏族谋杀，因为他们的控制机构腐烂，他们将无法压制桑坦德银行的声音，桑坦德银行希望他的犯罪氏族离开并停止流血该部门。”账户，这导致他提起了这场诉讼。

“一位议员的系统性痴迷 —— 他把自己的公共尊严变成了旅行马戏团，诋毁民主所必需的公开辩论、政治控制、矛盾和差异 —— 对我的人性、我的家人和我的政府团队的人性，迫使我批准，尽管他们总统说，他实施的迫害、虐待、侵犯，特别是针对我内阁中的女性，我拒绝并谴责这些行为，我不会陷入他推卸责任的泥潭。”

他还邀请与他有过多次法律纠纷的塞拉副手 “在没有口头侵略的情况下” 履行职责，并提出有利于桑坦德人的行动，而不是 “窃其他部门的项目”，并断言该官员所做的是 “摧毁并放火，但是在提案和施工条款破裂。”

“被帕拉科监禁的氏族之父。兄弟因腐败而被监禁，现在他们带德拉埃斯普里拉试图用手指遮住太阳。现在他们很愤慨地称他们为帕拉科氏族，但是当父亲与中央玻利瓦尔自卫集团结盟时，他们什么也没说。” 这位副手通过他的Twitter帐户说，他知道将对他提起法律诉讼。

在这方面，他表示，他已经 “绝望” 了州长，他表示正在对他实施侮辱和诽谤罪，他辩称他从未窃过项目，正如阿吉拉尔在声明中指出的那样，证实总统据称属于 “paraco and腐败” 氏族，让他想起了爸爸和兄弟的命运。

这不是桑坦德银行副总裁兼总裁第一次将争议上报给法院，去年，费利·塞拉（Ferley Sierra）宣布，他将对桑坦德银行州长毛里西奥·阿吉拉尔（Mauricio Aguilar）提起法律诉讼，理由是他在庆祝活动期间违反了生物安全措施在省府所在地过生日。

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