哥伦比亚的自由离婚在众议院的第一次辩论中获得批准

07 DE JUNIO DE 2015. Conozca cómo tener un divorcio sano y no morir en el intento

考卡山谷商会的代表胡安·费尔南多·雷耶斯·库里（Juan Fernando Reyes Kuri）宣布，在第一次辩论中获得批准，希望离婚的夫妇可以通过双方协议离婚，援引民法中规定的理由，或者只是表示他们希望终止恋爱关系。

绿色联盟众议院代表凯瑟琳·米兰达（Katherine Miranda）也庆祝了这一宣布，并补充说，为了自由推进离婚诉讼，配偶的个人决定将继续得到尊重，“在不影响其伴侣或伴侣的权利的情况下孩子们。”

胡安·费尔南多·雷耶斯在第一次辩论中宣布批准免费离婚法案。

题为 “自由离婚” 的项目旨在确保分居过程能够在没有国家干预的情况下进行。换句话说，关系中的一个人如果想分开，可以这样做而不必辩护和/或诉诸其他原因。

国会议员补充说。

目前，哥伦比亚的离婚程序或程序必须由夫妻双方在法官面前完成，法官必须证明《民法》第154条规定的9项理由之一：

1.配偶之一的婚外性关系。

2。配偶一方严重和无理地不履行法律赋予他们的义务以及作为父母的义务。

3.暴行、残酷待遇和虐待工作。

4.其中一位配偶通常的醉酒。

5。除非医生开处方，否则通常使用致幻剂或麻醉物质。

6。配偶一方的任何严重和无法治愈的疾病或身体或精神异常，危及配偶另一方的身心健康，使婚姻无法成婚。

7.配偶一方旨在欺骗或歪曲另一方、后代或由他们照管并在同一屋檐下共同生活的人的任何行为。

8。机构的分离，无论是司法机构，还是事实上的分离，已经持续了两年多。

9.配偶双方在主管法官面前表示的同意，并由主管法官通过判决予以承认。

除了胡安·费尔南多·雷耶斯和凯瑟琳·米兰达之外，该倡议的作者还有朱利安·佩纳多的代表。

该法案规定，配偶任何一方都可以在任何时候提出离婚申请，同时提出为分居目的而应采取的管制措施的建议。

该过程将强调夫妻双方成员将来的义务，而不是上文所述的行为或原因，后者是目前所重视的。法@@ 案案文解释说：“法官可以要求申请人的配偶为履行其离婚申请中所包含的内容设定担保权或人身担保。”

应该指出的是，这一举措只会影响离婚诉讼，但不会影响婚姻的无效，因为它们是两个完全不同的法律人物，假设的第二部分是在结婚时会发生一些违规行为，例如：夫妻中的一方有有效的婚姻，是近亲，对这种结合的影响一无所知等等。

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