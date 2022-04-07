费德里科·古铁雷斯会见了全国公会理事会：“我们将保证该国能够继续发展”

哥伦比亚队总统候选人费德里科·古铁雷斯周三下午会见了全国公会理事会。根据全国商人联合会（Fenalco）主席海梅·阿尔贝托·卡巴尔（Jaime Alberto Cabal）的说法，他是第一个接受与哥伦比亚生产部门领导人会晤的候选人。

在这次会议上，他们有机会听取了菲科的建议，菲科在上午向公众精确地介绍了他的政府计划4 月 6 日，并表达他对该国的担忧：创造就业机会、结构性改革、打击腐败等问题。

根据阴谋集团的说法，工会发现与前麦德林市长向他们提出的建立国家的想法非常吻合。其中，他指出了偏离干预主义国家思想的经济和社会公共政策提案。

候选人费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）在会议结束时说：“我们今天进行的所有讨论都是根本性的，必须在民主和自由的框架内进行，而民主和自由是我们必须首先保护的。在民主和自由方面，该国将继续在经济、社会上实现增长，并缩小社会差距。”

菲科借此机会向他在总统竞选中最强大的竞争对手，即历史条约的候选人古斯塔沃·佩特罗投掷了更多的拉力。他说，讨论的核心不在于两个人的冲突，而在于两种截然相反的经济、社会和政治模式之间。

此外，候选人投掷了一个曲线球，主题是现在使用私人养老基金支付没有津贴的人，这个问题在Petro竞选活动中一直存在争议。

这位候选人还表示，现在不是从哥伦比亚拿钱的时候，而是继续在该国投资的时候；特别是考虑到趋势的变化将有利于他在民意调查中。

有趣的是，当一位记者向古铁雷斯询问他将如何应对该国的粮食不安全问题时，随着疫情和产品价格的上涨而加剧，他提出了一种通常无法与非干预主义国家很好地结合的解决方案。

除了种植 pancoger 作物、加强道路基础设施以及将该国转变为农业投入的生产国，以满足拉丁美洲在当前的紧急情况下（主要化肥生产国正在遭到入侵）的需求，他还建议 “一定有问题。向该国最脆弱的家庭提供直接紧急补贴”。

哥伦比亚队的候选人保证，他的政府计划对生产部门更安全。

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