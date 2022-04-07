国会：由于抗议活动中的死亡和宵禁失败，他们试图挑战阿尼巴尔·托雷斯

佩德罗·卡斯蒂略政府总理阿尼巴尔·托雷斯即将结束。除了有传言称其部长辞职以及总统顾问希望重组内阁之外，还要补充的是， 在各届议会提出的暴力提议之后，共和国国会已经在考虑内阁了该国的部分地区。

正如大众行动银行在其社交网络上宣布的那样，该议会小组已经在收集签名以提出动议对部长会议主席阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）的质疑，这是由议员埃尔维斯·维加拉（Elvis Vergara）推动的。

根据公布的文件，兰帕党寻求总理作出回应行政部门最近几天在几次之后采取的措施在航空公司停工和其他示威活动之后爆发了社会冲突。

出于这个原因，他们要求国会同事加入该倡议并签署这封信，以便召集托雷斯参加全体会议以回答插入性声明。 问题围绕着国防部长何塞·加维迪亚（José Gavidia）的讲话；他们在万卡约与不同部门领导人的会晤；以及去年4月5日颁布的宵禁。

“部长会议主席阿尼巴尔·托雷斯·瓦斯克斯有必要出席全体会议，解释采取这项激进措施的法律依据是什么，并明确这项措施是否被用来镇压民众示威，因为像那些签署了这项动议，我们认为，在晚上宣布紧急状态显然是对人民的镇压”，该文件总结道。

Bancada de Acción Popular.

就她而言，未集结的议员弗洛尔·帕勃罗（Flor Pablo）宣布，由于价格上涨导致该国内地示威游行期间发生的死亡，她将很快提交对部长会议主席进行质询的动议。

“我们将向总理阿尼巴尔·托雷斯提交质询动议。危机仍在继续，今天带来了伊卡同胞 Yhony Quinto 的伤亡和死亡，我向他的家人表示慰问。他在自己的Twitter帐户上写道，部长在每个地区的存在对于达成协议和恢复公共秩序至关重要。

“公民完全有权进行和平抗议，但在民主制度中，暴力是不能容忍的。我们不能再允许一人死亡，” 他在自己的Twitter帐户上补充说。

Twitter de Flor Pablo.

托雷斯内阁的危机

卡斯蒂略总统的顾问@@ 丹尼尔·萨拉韦里证实：“有些部长已经做出了他们的职位空缺。”“我无法向你保证有多少人。我无权详细说明，我非常尊重，” 他在政府宫外说。

尽管他不想透露姓名，但萨拉弗里透露，他正在等待国家元首宣布内阁变动。“我预计总统会在接下来的几个小时或明天宣布一些变化。但是我希望会有变化，” 他继续说。

从这个意义上讲，他暗示总统必须分别解除交通部长和农业部长尼古拉斯·布斯塔曼特和奥斯卡·泽亚的职务，因为他们无法在国家一级管理或控制抗议活动，而住房投资组合负责人盖纳·阿尔瓦拉多（Geiner Alvarado）却没有实施了他所在部门概述的计划。

“不仅在昨天，而且在最近几个月，民众都让他们感受到了这种感觉。人们希望卫生部门、交通部门和住房领域发生变化。我们需要了解这个问题并需要开始实施计划的部长，因为它们存在。不幸的是，总统没有团队来帮助他推动国家向前发展，” 他说。

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