市民谴责 ESMAD 袭击了国家公园的 Embera 社区

在过去的几个小时里，定居在波哥大国家公园的Embera社区在4月5日星期二晚上在波哥大举行的第七场比赛中发生事故后，一名来自土著社区的未成年人被出租车司机击中。

根据流动性区秘书处的报告，晚上8点，大约有60人被封锁。在第 34 街绕行，鼓励市民选择其他路线。

但是，根据Twitter上的几位市民的说法，示威活动目前仍在第7和第36号赛道中继续进行，那里的南北方向道路受损，由于公共秩序局势，ESMAD也被部署在该地区。

有鉴于此，公民通过视频和社交网络上的投诉报告了许多爆炸事件以及土著人民与警察部队之间的冲突，以及直升机的存在和公园内光线不足。

零不对称基金会拒绝了ESMAD的存在，他们通过Twitter表示：“ESMAD在国家公园附近的存在是闻所未闻的。市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López），这不会成为对所作所为感到遗憾的新情况！有 300 多名婴儿、儿童和孕妇陪同 #ParoIndigena。”





华盛顿拉丁美洲办事处安第斯山脉主任吉梅纳·桑切斯（Gimena Sánchez）在推特上写道，她的组织在三月份参观了国家公园，“那里到处都是土著儿童，艾斯玛德被毒气和眩晕向这些脆弱的流离失所者是不寻常的。”

参议员费利西亚诺·瓦伦西亚（Feliciano Valencia）也拒绝了ESMAD的干预，他回顾说：“在波哥大国家公园的Minga Permanente居住了7个月的土著居民正遭到Esmad的袭击。克劳迪娅·洛佩斯（ClaudiaLópez）有儿童，孕妇和老年人。我们认为她应对ESMAD造成的暴力负责，” 她在推特上写道。

波哥大爱国联盟议员海迪·桑切斯·巴雷托还在推特上报道说，埃斯马德在发现儿童和老年人的地方使用了催泪瓦斯。

“此时，在半夜，艾斯马德干预了国家公园附近。他们用毒气袭击土著社区，不管有儿童和老年人在场。市长克劳迪娅·洛佩斯，停止这种野蛮行为，” 他写道。

参议员玛莎·佩拉尔塔·埃皮尤（Martha Peralta Epieyú）则要求市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）“停止这种过度的暴力，有很多孩子。”

他还呼吁：“请不要再说波哥大国家公园目前正在发生的事情是对抗。正在发生的事情是 ESMAD 对手无寸铁和脆弱的土著人口的暴力袭击，在那里发现了数十名儿童和孕妇。现在就停下来，” 这位参议员在推特上写道。

值得记住的是，第一批恩贝拉土著人抵达国家公园已经七个月了。

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