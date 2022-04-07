承运人停运：迄今已记录了多少人死亡？

各种产品价格的上涨影响了秘鲁人的口袋，导致一些人动员起来要求秘鲁政府作出回应佩德罗·卡斯蒂略面临着他们必须面对的困难局面。在农民和运输商推动的罢工两周后不久,他们不仅记录了与秘鲁国家警察的冲突, 破坏公共财产和抢劫.不幸的是，也有一些公民丧生，他们的死因尚待当局澄清。

在上周末的示威活动中，胡宁记录了第一批受害者。其中包括一名 13 岁的少年，他的尸体被发现在雅库斯河两岸，位于贝拉维斯塔地区的最高处，Jauja A taura 区省。在@@ 得知他离开的消息后，人们散布了一种假设，即这名未成年人在逃离试图控制示威的警察时会掉进河里。

Candy Magaly Hinostroza de la Cruz 是胡宁示威活动的第二位受害者。这位老师在康塞普西翁的拉斯巴尔萨斯大桥的高处被汉斯·奥雷（Hans Oré）撞倒后死亡。第三名受害者是一名来自Huaripampa（Jauja）地区的豪尔赫·马尔多纳多·兰迪奥的82岁男子，他死于埃萨卢德-万卡约医院没有及时接受血液透析治疗。

国防部长将航母停运造成的死亡人数降至最低。视频：N 频道

4月2日星期六晚上，内政部长阿方索·查瓦里（Alfonso Chávarry）证实了四名公民的死亡，但强调这不是由于与新进步党的冲突而发生的。“有四人死亡，一人因为无法帮助而死亡，正要去医院；一个孩子掉在桥上，两个在交通事故中，他们被罢工的车辆撞了， 没有别的了，有四个 他们，” 是部长的批评言论。

其他受害者

4月5日，当佩德罗·卡斯蒂略总统下令在利马和卡亚俄进行社会固定以避免并发症时，在瓦努科，一名18岁的男孩据报道，被确认为亚历山大·特鲁希略·诺拉斯科的头部被一名秘鲁国民党成员发射的催泪瓦斯弹击中头部警察。特鲁希略·诺拉斯科被骑摩托车带到安博医疗中心，在那里他们证明了他的死亡。根据卫生总监卡洛斯·塞戈维亚·马尔多纳多的说法，他死亡的确切原因尚未确定。

最近一次伤亡发生在4月6日因伊卡的道路封锁而发生冲突期间。这次是关于 Yhony Quinto Contreras 的，他是一个 24 岁的男孩，头部被流弹击中，导致他在那一刻丧生。新闻报道显示，尽管有新进步党成员在场，但在检察官值班抬起尸体时，这名年轻人的尸体仍躺在路上。

昆@@ 托·孔特雷拉斯（Quinto Contreras）的去世使价格上涨引起的抗议期间丧生的公民人数达到六人。 对于在胡宁的死者，检察官办公室将展开调查，以确定他们离开的原因。到目前为止，当局对最近几天在该国不同地区发生的其他三起死亡事件应遵循的程序尚不清楚。

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