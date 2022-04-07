布鲁斯·威利斯（Bruce Willis）：因失语症宣布退休后的第一张照片

布鲁斯·威利斯（Bruce Willis）一直是好莱坞最可爱的演员之一，他曾在《世界末日》中出演过这样的角色赢得了公众的青睐，但他也经常因出演杜罗·德·马塔尔（Duro de matar）等动作片或悬疑电影（例如《第六感》）而被人们铭记。

正是由于上述原因，在艺术家报告了自己因被诊断出患有该行业而退休之后失语症是一种影响理解或沟通能力的疾病，他的粉丝和媒体同事都感到惊讶。

现在是他的妻子艾玛·海明（Emma Heming）在她的社交网络上分享了演员做出复杂决定后的第一张照片。

“妈妈和爸爸在他们最喜欢的栖息地”，可以在 Instagram 上的帖子描述中阅读。

Emma y Bruce Willis juntos (Foto: IG @emmahemingwillis)

因此，在照片中，看到艾玛穿着牛仔裤和棕色靴子坐在原木上，一边微笑着看到布鲁斯。就他而言，这位67岁的演员穿着橙色背心，衬衫和牛仔裤摆姿势。两者都在看似森林的地方，看上去完全相爱。

已经有超过3.1万个赞的帖子很快就充满了评论，其中许多人对这对夫妇表示了良好的祝愿。。

西蒙娜·克拉诺娃写道：“亲爱的艾玛，我想起你，并祝你一切顺利。”

一位用户还补充说：“我认出那些眼睛，当我父亲 59 岁时被诊断出来时，我在父亲身上看到了同样的眼睛。我全心全意地拥抱你和你的家人，希望这条道路充满美好的事物，减轻痛苦。”

la familia de Bruce Willis dio a conocer un comunicado (Foto: IG @emmahemingwillis)

就在一周前，受保护的证人的主角的家人发表了一份声明，宣布威利斯正在经历的艰难时刻。

“对于布鲁斯令人难以置信的追随者，作为一个家庭，我们想分享一下，我们心爱的布鲁斯一直在经历一些健康问题，最近被诊断出患有失语症，这影响了他的认知能力。因此，经过深思熟虑，布鲁斯正在摆脱对他来说意义重大的职业生涯，” 艾玛、黛咪、鲁默、侦察兵、塔卢拉、玛贝尔和伊芙琳说。

同样，他深入研究了这样一个事实，即他们决定与布鲁斯的粉丝分享新闻，因为他们在整个职业生涯中也一直与这位艺术家在一起。

“对于我们的家庭来说，这是一个非常具有挑战性的时期，我们非常感谢他们一直以来的爱、同情和支持。我们正在作为一个强大的家庭单位经历这个过程，我们想包括你的粉丝，因为我们知道他对你有多重要，就像你对他所做的一样，” 你可以阅读。

Bruce Willis fue homenajeado por Stallone (Foto: Ig @officialslystallone)

在宣布的最后，家人提到，他们正在努力活在当下，为名人的福祉尽力而为。

他们@@ 总结说：“正如布鲁斯经常说的那样，'活起来'（活在当下），我们计划共同做到这一点。”

演员西尔维斯特·史泰龙（Sylvester Stallone）是布鲁斯一听到这个消息就向布鲁斯发送了感人信息的演员之一，他通过自己的 Instagram帐户向他的朋友致敬。

与威利斯合作制作《坚不可摧》的演员写道：“我们已经认识了很长一段路，我为你和你美丽的家庭祈祷最好的生活。”

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