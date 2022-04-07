AMLO 和 Sheinbaum 未能遵守停止传播撤销授权的措施：TEPJF

联邦司法机关选举法庭审查了联邦选举机构对联邦选举委员会实施的预防措施政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆和总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔谈传播撤销授权，认为双方散发的信息构成了政府禁止期间的宣传。

重要的是要记住，国家统计局不止一次下令总统洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）不要发言或促进全民协商，因为该机构是唯一可以促进参与这一民主活动的机构。

该研究所命令洛佩斯总统暂停3月18日上午的新闻发布会的广播，不要推动撤销授权，同时要求政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆停止播放政府作品。

在通过视频会议举行的公开会议上，法官们认为 Sheinbaum 收到的警告是有效的，因为《联邦法》撤销委任令禁止公务员在4月4日至10日（即全民协商举行之日）宣传政府的行动和成就。

A partir de este jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión del proceso de esta participación ciudadana.(Fotos: Cuartoscuro)

法官 Felipe de la Mata Pizaña 和 Felipe Fuentes 提出了两项法案，声称 AMLO 和 Sheinbaum 违反了宪法义务，无视国家统计局的呼吁。最后一次是在3月29日，当时政府首脑被命令从她的 Twitter帐户中删除10个帖子。

对此，总统在一条推文中评论说：“今天我收到了 @INEMexico 的新工作，迫使她删除社交网络上她认为是宣传的帖子。我继续下载网络，但我们将面临挑战，因为我们认为它是部分的和过度的。再来一次。”

何塞·路易斯·巴尔加斯（JoséLuis Varg as）是唯一对提交的法案投反对票的人，并评论说：“在我看来，联盟国会发布的权威解释法令是在事件遭到谴责之后，不应适用追溯力。”其他人则拒绝了总统和政府首脑的指控。

El INE aseguró que ha cumplido con una difusión objetiva, imparcial y con fines informativos. (Foto: Cuartoscuro) Misael Valtierra | Misael Valtierra

同样，国家统计局下令莫雷纳及其盟国的13位州长删除从他们角度来看代表政府宣传的推文。参与其中的人包括米格尔·安赫尔·纳瓦罗·昆特罗、Layda Sansores San Roman 和 Indira Vizcino Silva。

根据新闻稿，国家统计局确定，从4月7日星期四开始，广播和电视上有关 “撤销授权” 程序的广播将结束，并将继续由所有社交媒体发布保障行使公民权利所需的信息参与该进程。

议员克劳迪娅·扎瓦拉·佩雷斯（Claudia Zavala Pérez）提到：“公务员在民主方面还有很多不足之处，因为他们无视当局，包括选举法庭对宣传这项工作的决心”。他还说，“这说明公务员的责任很小”。

最后，法官们在非公开会议上确定，如果 Sheinbaum 在接下来的几个小时内恢复这种做法，他可能会受到公开谴责以及其他制裁。

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