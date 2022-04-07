AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期四 7 四月 2022
奇諾

一名计算机学生发现色情视频是从智利财政部办公室下载的

19岁的塞巴斯蒂安·格瓦拉（SebastiánGuevara）已经透露了另一起来自公共部门知识产权的不当行为的案件。当局表示将调查发生的事情

Newsroom Infobae

7 四月 2022

本周通过智利政府网络下载了两个色情视频，引发了该国的争议。

这个启示是由费德里科·圣玛丽亚·德·比尼亚·德尔马大学的一名计算机工程专业学生给出的，他在今年2月已经发表过文章，称有人非法下载了《和平制造者》系列的章节，也是从与副部长有关的知识产权那里非法下载的财务。

比奥比奥广播电台发表说，他的名字叫塞巴斯蒂安·格瓦拉，19岁。

据智利媒体报道，这名学生通过将政府用于在维基百科上编辑的IP地址列表中的数据与名为 “我知道你下载什么” 的网站提供的信息进行交叉来得出这两项发现。

根据对他的照片的描述，有问题的电影属于 “BlackedDraw” 和 “MomSteachSex”，这两家公司属于Vivid和Nubiles公司的特许经营权。

详细地说，对种子的描述表明，这些电影分别以女演员莉亚·西尔弗（Liya Silver）和斯凯拉·斯诺（Skylar Snow）的表演为特色。

Un estudiante de ingeniería descubrió descargas de pornogafía desde un IP asociado al ministerio de Hacienda de Chile
Un estudiante de ingeniería descubrió descargas de pornogafía desde un IP asociado al ministerio de Hacienda de Chile

该下载是由 4月5日星期二晚上与财政部副部长相关的IP进行的。

所有信息均已报告给政府的计算机安全事件响应小组。

当局尚未对此事发表评论，尽管财政部副部长比奥·比奥（BíoBío）知道发生了什么事，但他们将对此事件进行调查并采取适当行动。

安全专家认为，除了下载的内容类型之外，通过torrent下载的方法还会带来安全风险，政府机构不应承担这种风险。

网络安全公司Nivel4的董事费尔南多·拉各斯·贝拉迪（Fernando Lagos Berardi）引述了比奥的话说，银行，零售和政府等机构必须有机制来保护和检测理论上是恶意的流量。

“你正在下载的内容可能是掺假的，它可能带有恶意软件，如果你以后运行或安装它，可能会影响连接到同一网络的设备。如果是恶意软件，它可能会开始传播，” 贝拉迪告诉智利电台。

继续阅读：

智利内政部长指责她的前任提供虚假信息并产生了加布里埃尔·博里奇内阁中的第一次危机
加布里埃尔·博里奇：“智利和阿根廷之间的兄弟情谊必须超越两国总统的偏好”
5,000公里的路线和一条沟渠：移民到智利的委内瑞拉人面临的最后危险障碍