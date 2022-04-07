一名计算机学生发现色情视频是从智利财政部办公室下载的

本周通过智利政府网络下载了两个色情视频，引发了该国的争议。

这个启示是由费德里科·圣玛丽亚·德·比尼亚·德尔马大学的一名计算机工程专业学生给出的，他在今年2月已经发表过文章，称有人非法下载了《和平制造者》系列的章节，也是从与副部长有关的知识产权那里非法下载的财务。

比奥比奥广播电台发表说，他的名字叫塞巴斯蒂安·格瓦拉，19岁。

据智利媒体报道，这名学生通过将政府用于在维基百科上编辑的IP地址列表中的数据与名为 “我知道你下载什么” 的网站提供的信息进行交叉来得出这两项发现。

根据对他的照片的描述，有问题的电影属于 “BlackedDraw” 和 “MomSteachSex”，这两家公司属于Vivid和Nubiles公司的特许经营权。

详细地说，对种子的描述表明，这些电影分别以女演员莉亚·西尔弗（Liya Silver）和斯凯拉·斯诺（Skylar Snow）的表演为特色。

Un estudiante de ingeniería descubrió descargas de pornogafía desde un IP asociado al ministerio de Hacienda de Chile

该下载是由 4月5日星期二晚上与财政部副部长相关的IP进行的。

所有信息均已报告给政府的计算机安全事件响应小组。

当局尚未对此事发表评论，尽管财政部副部长比奥·比奥（BíoBío）知道发生了什么事，但他们将对此事件进行调查并采取适当行动。

安全专家认为，除了下载的内容类型之外，通过torrent下载的方法还会带来安全风险，政府机构不应承担这种风险。

网络安全公司Nivel4的董事费尔南多·拉各斯·贝拉迪（Fernando Lagos Berardi）引述了比奥的话说，银行，零售和政府等机构必须有机制来保护和检测理论上是恶意的流量。

“你正在下载的内容可能是掺假的，它可能带有恶意软件，如果你以后运行或安装它，可能会影响连接到同一网络的设备。如果是恶意软件，它可能会开始传播，” 贝拉迪告诉智利电台。

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