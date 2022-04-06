“我们只想被听见”：Eugenio Derbez再次要求逮捕玛雅火车

最近几周，Eugenio Derbez 一直是争议的目标。其中一人因参加电影《CODA》而获得奥斯卡奖。但是，最受关注的是他要求停止建造玛雅火车。

正是在世界水日的框架内，Sélvame del T ren运动的视频开始在社交网络上流传，该项目由来自国家艺术界的一些人物领导，他们试图停止建造这个旗舰项目以南的第 5 区，因为他们说，这将严重影响这个地方丰富的生态系统。

今天，德贝兹甚至因为参加这部电影而遭到莫雷纳的谴责，但他再次要求逮捕玛雅人训练并要求听取他的意见以了解他在此案中的立场。

同样，这位墨西哥演员，制片人和导演还表示，他们应该听取该地区专家和人士的意见，他们谴责由于砍伐破坏了该地区的树木，环境破坏已经 “不可逆转”。

“我们只想被听见，他们要考虑该地区科学家、环保主义者和人们的意见。生态破坏将是不可逆转的，” 这位著名喜剧演员写道。

(Foto: Twitter)

这条消息发布在他的 Twitter 帐户上，并附有引起争议的同一视频，只是这次他添加了一些因建设该交通基础设施而造成的森林砍伐的图像。

该社交网络的用户迅速回应了Eugenio Derbez，并说玛雅火车的这一部分已经过修改，以免破坏丛林。此外，他们还分享了纳塔利娅·拉富尔卡德的父亲加斯顿对第四次转型（第四季度）所做的辩护，以及表明他对AMLO和他的大型项目的支持。

这段录像发布后，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）在3月23日星期三上午的会议上对该视频做出了回应，并称涉案人员为 “伪环保主义者” 和 “fifis”，除了提到他们会被保守派雇用来批评他们的项目。

后来，这位演员回应了总统的声明，并保证他因取消资格而受到伤害。此外，他澄清说，他没有因参加这项环保运动而获得任何报酬。

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

“被取消参赛资格让我很痛苦，因为我认为狮子相信每个人都有自己的状况。我没有收到黄色信封，我不需要那个。3月25日，这位喜剧演员在接受西罗·戈麦斯·莱瓦（Ciro Gómez Leyva）采访时说，我用额头的汗水赚钱，我这样做是为了热爱墨西哥。

欧金尼奥还利用对话澄清说，他属于一群担心半岛雨林面临的潜在危险的公民。

他还澄清说，他们不是被任何人雇用的：“我一直这么说，我不是来自任何一方，既不是PRI，也不是PAN或MORENA。我来自墨西哥，我这样做是因为环保主义者联系了我们，当地人联系我们寻求帮助。”

与AMLO的话相反，受访者表示，他们不反对玛雅火车，他们只是反对在最后一刻将路线从第5段改为世界上拥有最长的地下河和cenote系统的地方。它的唯一目的是停止这部分的工作，以避免生态灭绝。

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