华盛顿批准了俄罗斯暗网市场和加密货币交易平台

FOTO DE ARCHIVO. El sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en Washington DC, EEUU. 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly

美国财政部已宣布对总部位于俄罗斯的全球最大的 “暗网” 市场Hydra和在爱沙尼亚注册的虚拟货币兑换平台Garantex进行制裁，这是一项与德国合作打击网络犯罪的国际努力。

美国财政部部长珍妮特·耶伦说：“源自俄罗斯的网络犯罪和'勒索软件'的全球威胁，以及犯罪领导人在俄罗斯开展活动而不受惩罚的能力，令美国深感关切。”

因此，他强调说，这些行动 “向犯罪分子传达了一个信息，即他们无法隐藏在暗网或其论坛上，也无法躲藏在俄罗斯或世界其他任何地方”。

正如国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在其官方Twitter个人资料上所说，美国的这一行动是与德国刑警联合协调的。

财政部在一份声明中说：“财政部致力于对Hydra和Garantex等故意无视打击洗钱和资助恐怖主义的义务的行为者采取行动。”

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken

另一方面，白宫周二宣布，它将再向乌克兰提供1亿美元的军事援助，使自俄罗斯入侵开始以来，美国对这个欧洲国家的援助超过17亿美元。

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在一份照会中表示，他今天根据乔·拜登总统的命令，授权重新撤出国防部文物，“以满足乌克兰对更多反武器系统的迫切需求”。

五角大楼发言人约翰·柯比（John Kirby）指出，这些是标枪反武器导弹，美国一直在向乌克兰提供这些导弹，他向乌克兰保证，乌克兰一直在 “非常有效地保卫自己”。

布@@ 林肯回忆起 “俄罗斯军队在布查犯下的暴行”，强调华盛顿及其盟国将继续大力支持乌克兰 “勇敢” 捍卫其 “主权和领土完整”。

在这方面，他辩称，自2月24日俄罗斯总统弗拉基米尔·普京下令入侵以来，除美国外，已有30多个国家向乌克兰提供军事援助。

他补充说：“我们每天都在一起提供安全援助，我们正在加快乌克兰用来自卫的更多武器和防御装备的运输。”

他说，除了 “加强乌克兰在战场和谈判桌上的地位” 之外，其盟国还在收集数据以 “记录举报的虐待行为”，并将其交给适当的机构以清除问责制。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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