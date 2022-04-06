视频：在公共道路中间，他们在麦德林打开棺材，用传单和火药开枪射击一名死者

火药，voladores利用麦德林东北部坎波·瓦尔德斯地区一名死者的亲属将他解雇。星期二在公共道路中间向他致以奇异的敬意。

在Twitter帐户上，Denunciations Antioquia发布了奇异致敬的视频，很明显，死者如何将死者的棺材从灵车中取出，在街上打开，开始跳跃并点燃烟花。

在颤音中，他们说他是上周五 4 月 1 日枪击事件留下的死者之一，枪击事件中有两人死亡，另外两人受伤。

他们在《El Colombiano》报纸上表示，根据目击者的信息，两名罪犯向在该地区动员的一名人员开枪并被打死。在犯下谋杀罪之后，他们开始逃跑，但因社区的召唤而在路上的警察在途中遇到了他们并与他们对峙。事件发生后，一名被指控犯罪的人死亡，另一人受伤并被当局抓获。

在Twitter帐户上，Denunciations Antioquia解释说，该事件发生在第49场比赛和第83街附近，袭击者在杀死受害者时正在骑摩托车动员，而受害者又在驾驶车辆。

他们还表示，当穿制服的人到达并开始冲突时，该地区的三名路人受伤。根据El Colombiano的说法，受影响的人是外国公民，所有人都被转诊到该部门的医院。





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