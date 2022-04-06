视频：Aida Victoria Merlano 澄清说，尚未注射生物聚合物

对于艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）的追随者来说，barranquillera经历了某些美学上的修饰来改善自己的身材已经不是什么秘密了，尽管她一再澄清说，她对自己身体进行的唯一外科手术就是乳房植入物。

他在社交媒体上的工作是推荐某些产品以改善外观。有影响力的人建议将古铜色，面霜，面部防晒霜和其他物质作为她在社交网络上的工作的一部分，但是，她最近受到批评，因为她的追随者显然将臀部的张量线与生物聚合物混淆了，因此Merlano必须出来澄清被误解了。

艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）说：“我从来没有给自己注射过生物聚合物，也没有出来推荐它们，实际上我从来没有穿过任何东西来增加臀部的大小，” 艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）通过她的 “InstaStories” 说道。

在八卦门户网站 “Tracing Famosos” 复制的剪辑中，您可以看到前国会议员艾达·梅拉诺（Aida Merlano）的女儿何时解释了对臀部执行的程序。

“生物聚合物是注射的物质，我对自己所做的叫做张力线，它是一根带有搅动线的针头-针头进入，线留在里面-材料是聚二恶烷...这是一种经科学证明与身体相容的材料，它是一种提起臀部而不是增加臀部的程序”，他的解释总结道。

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以下是 Aida Victoria Merlano 的全部内容 ：

此外，他补充说，如果植入张力线以抬起臀部并使它们看起来更好

在解释自己用来塑造和抬起臀部的技术如何工作的结尾时，barranquillera 添加了一段简短的文字，以补充她对在社交网络上引起争议的话题的回应，此前一位追随者指出建议对女性身体有害的做法。

艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）在她的Instagram帐户上说：“它可以抬起臀部，改善外观，对于我们这些运动的人来说，它可以帮助我们取得更好的效果，因为它可以刺激胶原蛋白的产生。”

艾达·维多利亚（Aida Victoria）的话很快在社交网络上引起了各种各样的反应，八卦门户网站也复制了这些反应，其中一些评论批评了巴兰基耶拉（Barranquillera）推荐的程序，这些程序也没有得到某些外科医生的认可，而另一些人则取笑了她说得如此流利的说话能力。主题，因为在将近 30 秒钟内他能够清楚地表达自己的想法。

其他评论是：“我看了一位专门研究生物聚合物去除的外科医生的视频，他没有向任何人推荐张紧线”；“别相信有影响力的人，再见”；“这个女人对一切都很快，这些有影响力的人甚至成为医生”；“这就是他们欺骗杰西卡·塞迪尔的方式”; “从科学上讲，你放入体内的所有东西都会产生后果” 等。

值得一提的是，在2021年7月的一轮 “问答” 中，这位有影响力的人通过社交网络告诉她的追随者，她接受的其他干预措施包括：在嘴唇上涂抹透明质酸，在眉毛和额头上涂肉毒杆菌毒素以消除表情线。

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