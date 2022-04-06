凡妮莎·特克斯加入了对阵佩德罗·卡斯蒂略的游行并要求他辞职

Vanessa Terkes，就像演出中的不同角色一样商业界不同意佩德罗·卡斯蒂略担任共和国总统的最新决定。因此，这位女演员决定外出要求秘鲁总统辞职。

她到达了圣马丁广场，站在成千上万的公民身边，表示他们拒绝现任政府。她指出，不仅在利马，他们希望国家元首离职，而且秘鲁大部分地区也要求离职。

应该指出的是，4月5日星期二在利马和卡亚俄宣布的宵禁在该市不同地区引起了一波抗议浪潮。抗议者表示，他们不愿意限制自由过境的权利。

凡妮莎·特克斯（Vanessa Terkes）在接受亚视采访时说，反对佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的游行者和平地走上街头；但是，由于某些对象的故意破坏行为，警察不得不使用催泪弹来影响那些悄悄参加的人。

“ 我作为公民来到这里，怀着成千上万的秘鲁人的愤怒。我曾经说过利马，但没有先生们是整个秘鲁。 我们整天都很生气。不久前，他们一直在向孩子和母亲投掷催泪弹，这是和平的，” 他说。

他还利用电视摄像机直接向佩德罗·卡斯蒂略讲话，并要求他在民众继续走上街头之前辞职。他说：“ 向一边走一步 。”

她还利用自己的社交网络对反对秘鲁总统的游行以骚乱告终感到遗憾，因为该州的几个总部都受到了影响。他说：“令人遗憾的是，和平游行以此结束。”

凡妮莎·特克斯与胡安·谢普特有联系

“爱与火” 节目与前部长胡安·谢普特一起捕获了 Venessa Terkes。尽管他们没有声称或否认自己有浪漫的参与，但他们不止一次被一起见过。

正是出于这个原因，Willax Televisión的杂志去寻找这位女演员，以了解有关她所谓的恋情的更多细节，尽管最终这位记者没有得到这位前电视节目主持人的直接答复，因为她拒绝回答，只是回避了这个问题。

你还记得，当广播电台分享她生日庆祝活动的照片时，人们对Terkes和Sheput之间恋情的猜测变得更加有力，可以观察到这位女演员在政客旁边看上去很微笑，尽管她用表情符号遮住了脸。

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