美国警告印度与俄罗斯结盟的成本

（彭博社）总统拜登的首席经济顾问表示，政府已警告印度不要与俄罗斯结盟，美国官员对新德里对入侵乌克兰的一些反应感到 “失望”。

白宫国家经济委员会主任布莱恩·迪斯周三在《基督教科学箴言报》主办的早餐会上告诉记者：“在入侵的背景下，我们对中国和印度的决定当然感到失望。”

他说

，美国告诉印度，与莫斯科 “更明确的战略结盟” 的后果将是 “重大和长期的”。

尽管美国、欧洲、澳大利亚和日本针对俄罗斯对乌克兰的战争对俄罗斯实施了经济制裁，但印度拒绝这样做，而是试图继续进口俄罗斯石油。

新德里对入侵的反应使其与华盛顿的关系复杂化，在华盛顿，印度被认为是抵制中国在亚洲影响力的重要伙伴。

迪斯的评论是在副国家安全顾问达利普·辛格上周访问印度与官员会面之后发表的。

新闻秘书詹·普萨基本周早些时候表示：“达利普在这次访问中向同行明确表示，我们认为印度对加速或增加俄罗斯能源和其他大宗商品的进口没有兴趣。”

一位

美国官员在周三为记者举行的关于对俄罗斯的新制裁的简报会上表示，美国和七国集团其他国家将继续与印度合作，并希望它们能够最大限度地协调努力。这位官员说，印度和美国在粮食安全和全球能源方面进行了广泛的合作。

这位官员要求不要被确定为简报会的条件。

除了寻找俄罗斯石油外，印度还是世界上最大的俄罗斯武器买家。知情人士称，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）拒绝了美国和澳大利亚关于减少双边关系的请求，坚持认为印度需要俄罗斯的武器来对抗巴基斯坦和中国，而且替代品太昂贵了。

原注：

美国警告印度如果与俄罗斯保持一致，将付出巨大的代价

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