乌拉圭取消了在学校使用口罩和隔离区

La vuelta a las aulas de unos 178.000 estudiantes del país suramericano se produce tras culminar la suspensión que regía desde pasado 23 de marzo ante el crecimiento exponencial de la covid-19 en un contexto en que el número de contagios cae a la par de que crece el avance de la vacunación. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

乌拉圭总统路易斯·拉卡勒·普（Luis Lacalle Pou）宣布该国停止冠状病毒突发卫生事件后，相应当局于周二举行会议，以确定在学校中适用的协议。

教育和文化部长巴勃罗·达西尔维拉、公共卫生部长丹尼尔·萨利纳斯、国家公共教育管理局（Anep）中央指导委员会（Codicen）主席罗伯特·席尔瓦（Robert Silva）表示，从明年4月起将取消学校中的所有隔离区19。

这个日期对应于乌拉圭旅游周或圣周假日周之后的第一天上学。根据新闻发布会，在该日期之后唯一必须隔离的孩子是covid阳性的学生。

蒙特卡洛电台报道，在这方面，教育和文化投资组合负责人将这一步骤描述为 “好消息”，由于采取了这些措施，乌拉圭正在恢复所有中心的 “正常” 状态。

出席会议的当局咨询了如果发现疫情会发生什么情况，这意味着两例或更多病例与流行病学有关，以及根据协议是否表明接触过的儿童应隔离。他们回答说，这些学生不应该为此做任何事情，小组将继续运作，没有任何问题。

达·西尔维拉（Da Silveira）以 “爆发” 一词为借口，解释说将不再使用这个词，而是会谈论有症状的人。如果有口罩，建议学生不要上课，如果他们因为症状轻微而上课，则应戴口罩。

“我认为，自2020年我们开始批准疫情背景下的运营协议以来，我们已经走过了最后的道路。我们必须继续照顾好自己，政府决心解除卫生紧急情况，这对国家，尤其是教育来说是个好消息。我们剩下的最后一件事是在课堂上爆发疫情时隔离的问题，那将不再是隔离了。是的，有症状的孩子不必上学，如果疫情爆发，其余的孩子也更建议戴口罩。” 达席尔瓦补充说，自今年3月开学以来，在教职人员，非教师和学生中仅发现了1900例病例。

Desde el comienzo de clases en marzo de este año se detectaron solo 1.900 casos entre funcionarios docentes, no docentes y alumnos Foto: Pablo Da Silveira - EFE/Raúl Martínez

“在这里，我们将继续使用包含建议的协议，例如通风。如果通风不良且教室里有很多学生，建议使用口罩。他说，当出现聚集时，当他们乘坐学校交通工具时，所有这些措施也是如此。”

他还澄清说：“就食物而言，您知道我们在所有学校中都在正常发展，在中学里，它是正常发展的，我们在食堂里有协议，这将是灵活的，因为它们不会有太多的轮班分配”。

他保证，处理针对学生的食物的人员仍然有义务戴口罩。“这是唯一一段时间内必须使用口罩的情况。在其他情况下，这是一项建议，但不是义务，” 他说。

“无论如何，现实是动态的，一如既往，好消息是，今天，有了这些措施，我们的教学经历了两年的特殊时期即将结束，这很困难，我认为是时候感谢了。向教师、非教学官员、家人和学生表示敬意，感谢他们在这两年中表现出的责任感和平静的态度，我认为他们主要归功于我们在这个困难时期取得的良好比较成绩。”教育和文化。





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