乌克兰证实利沃夫和第聂伯罗彼得罗夫斯克地区有新的空袭和爆炸

El humo se eleva por encima de los edificios cerca del aeropuerto de Leópolis, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el 18 de marzo de 2022. REUTERS/Roman Baluk

乌克兰媒体证实，利沃夫地区军事管理局局长马克西姆·科齐茨基（Maksim Kozitski）证实，乌克兰利沃夫和第聂伯罗彼得罗夫斯克地区发生了新的空袭和爆炸。

科齐茨基保证，“防空部队正在工作，正在 “保护天空”。此外，据乌克兰日报《Ukrayinska Pravda》报道，他警告居民在防空警报声响起时留在避难所中。

它还证实，利沃夫省拉德吉夫附近发生了爆炸。据军事当局称，爆炸中没有人受伤。

另一方面，在第聂伯罗彼得罗夫斯克地区，乌克兰媒体援引消息人士的话报道了第聂伯罗市附近的新莫斯科夫斯克发生爆炸事件。

El jefe de la Administración Militar Regional al norte del país advirtió a los residentes que permanezcan en los refugios ante el sonido de las alarmas antiaéreas

根据乌克兰陆军最高司令部的最后一部分，俄罗斯的主要军事努力现在集中在准备进攻上，以完全控制该国东部的顿涅茨克和卢甘斯克以及南部的马里乌波尔的乌克兰地区。

这份在俄罗斯入侵乌克兰的第42天发布的报告表明，俄罗斯军队继续对位于哈尔科夫省顿涅茨克河上的城市伊齐姆以及同样位于同一省的斯洛维安斯克和巴尔文科夫发动进攻，分析人士说，这是该省的主要城市俄罗斯对自封的乌克兰东部共和国顿涅茨克和卢甘斯克的进攻。

该党说：“在顿涅茨克领导层中，敌人正在努力改善其部队的战术位置，并继续在某些地区进行突击行动。”

乌克兰最高司令部还提到了被围困的城市马里乌波尔的局势，根据乌克兰的说法，马里乌波尔是南部战略港口，位于遭到严重轰炸的亚速海沿岸，有超过15万人生活在没有基本服务的情况下。

“袭击马里乌波尔的企图不会停止。乌克兰最高司令部说，这座城市的捍卫者保持了四十多天的英勇防御，阻止了俄罗斯入侵者的压倒性力量。”

俄罗斯军队周二宣布，在乌克兰军队放下武器朝基辅控制的领土方向离开该城市的最后期限到期之后，占领港口城市的最后一次攻势。

战争研究所的最新分析表明，俄罗斯人继续使用大炮和空军袭击马里乌波尔市，“乌克兰军队似乎在该市的某些地区进行了有组织的抵抗”。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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