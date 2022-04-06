他们在三月份谴责了针对委内瑞拉媒体的14项不满和限制

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

委内瑞拉 Prensa y Sociedad研究所（Ipys）去年3月记录了 “14起限制新闻的案例”，代表了 18起以恐吓、武断和拒绝接近新闻来源为特征的违规行为。

该非政府组织说：“在该月（3月），委内瑞拉Ipys记录了14起案件，涉及18起侵犯新闻事件，其中包括5起限制获取信息的行为，5起污名化言论事件，4起袭击和袭击，3项审查措施和1起滥用国家权力的行为。”在一份声明中。在其网站上发布。

该组织捍卫委内瑞拉的新闻自由和知情权，该组织表示，这些案件涉及四家媒体、一家人权组织、32名新闻工作者和一名活动家。

该非政府组织说：“在2022年第三个月发生的14起限制媒体的案例中，有10起发生在传统环境中，而4起发生在数字版权环境中。”

该组织在3月份记录的事件之一是关闭了位于安索阿特吉州埃尔蒂格雷的Act iva 89.3 FM 电台，“当国家电信委员会（Conatel）没收其设备时，该电台停播了。”

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela contabilizó “14 casos de limitaciones a la prensa” durante el pasado mes de marzo (Archivo)

他还概述了 3 月 7 日来自 Punto de Corte 的记者祖尔玛·洛佩斯、来自 Televen 的法比奥拉·尼诺以及塔奇拉地区电视台（TRT）的卢兹弗兰迪·孔特雷拉斯和弗雷迪·比利亚米萨尔在公共机构获取信息的限制Táchira。

此外，委内瑞拉国际和平协会提及委内瑞拉议会通信和信息小组委员会正在制定的《网络法案》，并对该文书表示关切，认为该文书可能是 “国家为审查信息而行使的另一种机制”。该国的自由。”

“面对受到国家系统迫害的传统媒体的消失，社交网络已成为委内瑞拉获取信息的窗口。但是，即使在网络空间，也反映了权力如何任意使用法律文书来压制异议的声音，” 该非政府组织对此说。

2月3日，美洲新闻协会（IAPA）谴责委内瑞拉 “侵犯言论自由行为” 的 “激增”，并谴责 “封锁数字媒体” 和 “非法使用个人数据骚扰记者”。

在关于封锁三家数字媒体的决议中，报业协会强调，“对媒体和记者的无情迫害，以及封锁仍在互联网上发表文章的少数媒体，几乎完成了该政权的传播霸权计划，类似于古巴模型。”

（来自 EFE 的信息）

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