美国警告平壤，其导弹发射将产生 “后果”

Foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) muestra a la Academia de Ciencias de la Defensa de la República Popular Democrática de Corea probando un nuevo tipo de misil balístico submarino lanzado en un lugar no revelado el 19 de octubre de 2021. EFE/EPA/KCNA

美国周三警告朝鲜，其导弹发射计划将产生 “后果”，尽管同时它向平壤伸出援手进行 “对话”，并表示愿意听取其 “担忧”。

根据乔·拜登政府的说法，今年到目前为止，平壤已经进行了13次发射，其中三次是洲际弹道导弹，远距离超过5,500公里。

一位高级政府官员在与记者的电话会议中解释说，他怀疑朝鲜本月正在组织 “新的挑衅行动”，并表示华盛顿正在与首尔和东京的合作伙伴协调，为此 “做准备”。

El dictador norcoreano Kim Jong-un

他说：“我们所有的行动都是为了向朝鲜表明，其升级会产生后果，国际社会永远不会接受其武器发展计划是正常的。”

同一消息人士回忆说，美国财政部已经实施了制裁，以阻止朝鲜获得允许其发展导弹计划的技术。

这位官员告诉平壤，“唯一可行的选择是对话”，华盛顿对朝鲜没有 “敌对” 态度，拜登政府愿意 “倾听平壤的担忧” 。

Personas asisten a una acto de juramento antes del décimo aniversario de la muerte del antiguo líder Kim Jong Il, en Piongyang, Corea del Norte, 16 de diciembre de 2021 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) (KCNA/vía REUTERS)

他说：“我们仍然致力于对话的道路，我们希望朝鲜人接受我们的邀请，进行认真和不间断的对话，以推进包括朝鲜半岛无核化在内的共同目标。”

就美国朝鲜问题特使金成和韩国特使能圭德而言，他们讨论了平壤最新的洲际弹道导弹试验以及华盛顿继续寻求与朝鲜进行认真和持续对话的努力。

美国国务院发言人内德·普莱斯在一份声明中解释说：“美国对大韩民国安全的坚定承诺，同时重申美国继续寻求与朝鲜进行认真和持续的对话。”

在这方面，金正恩强调必须 “与大韩民国和其他盟国和伙伴进行密切的双边协调”，以推进 “朝鲜半岛彻底无核化” 的共同目标。

“双方都谴责朝鲜民主主义人民共和国3月24日发射洲际弹道导弹，这只是朝鲜今年一系列日益令人不寒而栗的发射中的最新一次。声明说，他们还重申了对这些升级行动采取强有力和统一的应对措施的重要性。”

Misiles de Corea del Norte

3月25日，美国在联合国安理会试图加强对朝鲜的制裁，但俄罗斯和中国反对并坚持减少惩罚以刺激与平壤的谈判。

在这方面，这位美国官员呼吁莫斯科和北京与美国合作，“发出明确的信息”，即朝鲜的发射是 “不可接受的”。

他特别强调，作为平壤的盟友，中国 “对维持朝鲜半岛的稳定有着共同的兴趣”。

来自 EFE 的信息

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