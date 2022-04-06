联合国证实，自入侵乌克兰以来，已有近1,500名平民丧生，2,000多人受伤

FOTO DE ARCHIVO: Un niño camina junto a tumbas con cuerpos de civiles, que según los residentes locales fueron asesinados por soldados rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Bucha, en la región de Kiev, Ucrania, 4 de abril de 2022. La inscripción en la cruz del centro dice: "Desconocido". REUTERS/Vladyslav Musiienko

联合国人权事务高级专员周三证实，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，已有近1,500名平民丧生，2,000多人受伤。

联合国在一份声明中表示，到目前为止，已有1,480名平民丧生，2,195人受伤，共有3,675人死亡。死者中有 321名男子、211名妇女和61名儿童， 此外还有 815名尚未查明身份的成年人。

此外，有253名男子、194名妇女和数百名未成年人受伤，还有1,565名成年人待定。联合国警告说，大多数伤害是由于使用弹药和远程爆炸物（例如重型火炮和导弹）造成的。

但是，联合国办事处认为，这一数字可能会更高，因为它正在等待有关俄罗斯和乌克兰军队正在发生激烈冲突的地区的信息。

Mediante un comunicado el organismo precisó que entre los fallecidos se encuentran 321 hombres, 211 mujeres y 61 niños (Foto: Franco Fafasuli)

例如，顿涅茨克、哈尔科夫、卢甘斯克和苏梅等地就是这种情况，那里有大量平民伤亡的迹象。上周末，乌克兰当局报告说，俄罗斯军队撤出后，在布查镇发现了300多具尸体。

据乌克兰媒体报道，戈斯托梅尔军事行政当局负责人塔拉斯·杜门科（Taras Dumenko）保证，在俄罗斯军队占领基辅地区这个城镇35天后，有400多人失踪。

“在占领的35天里，我们有400多人失踪。我们目前正在与紧急服务和巡逻警察一起检查 Gostomel 的地下室。据乌克林科姆通讯社报道，我们有大约 1200 个邻居，他们的联系已经得到证实，他们向我们通报了某些已经离开的人的下落。”

因此，他指出，在戈斯托梅尔镇没有发现多少尸体，但在发现被谋杀居民的村庄里发现了尸体。

乌克兰媒体证实，利沃夫地区军事管理局局长马克西姆·科齐茨基（Maksim Kozitski）证实，乌克兰利沃夫和第聂伯罗彼得罗夫斯克地区发生了新的空袭和爆炸。

科齐茨基保证，“防空部队正在工作，正在 “保护天空”。此外，据乌克兰日报《Ukrayinska Pravda》报道，他警告居民在防空警报声响起时留在避难所中。

它还证实，利沃夫省拉德吉夫附近发生了爆炸。据军事当局称，爆炸中没有人受伤。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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