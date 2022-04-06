保护濒临灭绝的哺乳动物海洋 vaquita 的艰巨任务

Mexican Navy members look on to the MV Sharpie ship during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

在非政府组织海洋牧羊人保护协会的两艘船上，环保倡导者每天 24小时与墨西哥当局携手工作，以拯救科尔特斯海加利福尼亚湾上游几乎灭绝的海洋 vaquita。

由海洋牧羊人的 MV Sharpie 和博物馆的 MV Narwhal 于 2021 年 10 月和 11 月进行的最新科学研究设法发现了七到八个成年海豚以及一到两个年轻人。

“它们是可以计算的，但可能还有其他 vaquitas，因为这是一个很棒的地方。在地图上，它看起来很小，但从海上看却很大，” Sea Shepherd 总裁普里塔姆·辛格在接受 EFE 机构采访时说。

尽管近年来标本数量急剧减少，但由于Sea Shepherd的不懈努力以及与墨西哥政府的合作，这种特有物种的逐步增长仍然充满希望。

Foto: AFP

他们在媒体上说，自2022年1月以来，Sea Shepherd和海军秘书处（Semar）开始了一项新的联合信息和应对协议，该协议导致零容忍区内的渔船数量和渔网在水中的停留时间大幅减少会议。来自墨西哥西北部下加利福尼亚州的圣费利佩。

如今，奇迹行动正在进行第八次战役，Sharpie 和 John Paul DeJoria 的船只守卫着零容忍区，零容忍区位于上海湾，没有船只可以航行。

Crew members talk in the helm of the MV John Paul DeJoria vessel during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

此外，它们还移走了漂流的网，这些网可以捕获最接近灭绝的海洋哺乳动物海洋vaquitas和 totoab as，这种鱼的农作物是以高昂的价格购买的，因为它具有中医的各种特性。

Totoaba 无法上市，但仍有一些人试图这样做，因此它们会伤害vaquita，而vaquita可能会被网捕获，海龟，海豚甚至鲨鱼等其他物种也是如此。

渔网缠绕是记录在案的对该物种生存的最大威胁。

因此，每天早上，很早，在渔民唯一的监管通道Semar上，与国家水产养殖和渔业委员会（C onapesca）等其他机构一起，对渔民的许可证及其工具进行审查，以确认他们的工作不会损害vaquita。

A Mexican Navy Interceptor sails ahead of a fishing boat during a press tour in Baja California, Mexico March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

每天早上接受这次审查并且宁愿保持匿名的渔民之一在接受 EFE 采访时认为，这些类型的措施和控制措施是积极的。

他说，如果他在自己的网络中遇到vaquita，他必须将其释放 “以便它们繁殖更多”。

但是，他保证，如果使用细线的监管网，totoaba和vaquita都会破网，不会被抓住。

另一位渔民说，这些评论是积极的，因为它们保护了所有文件井然有序的人的工作，但他说，有必要在其他地区进行同样的练习，他说，“pangas”（船）是从那里出来的。





他说：“很多没有许可证的 pangas 出来了，这会影响那些获得许可的人。”

除了不断进行海上监视和停机坪检查外，当局还通过许多其他方式设法控制该地区的捕鱼是否符合既定标准。

例如，他们每天进行几次海上、陆地和空中巡逻，检查渔网，除其他外，寻找可能滞留在海滩上的渔网。





“Semar所做的活动是维护里贝拉地区的法治，我们一直在为Profepa（联邦环境保护检察官办公室）和Conapesca提供护送和安全保障，以开展工作，即检查，” 海军第三步兵大师马里诺·加西亚，在圣费利佩进行陆路检查时告诉埃菲。

此外，当局在发现零容忍区内有船只或该地区出现任何异常情况时，会迅速回应Sea Shepherd船只的来电。

米拉格罗行动是墨西哥六个政府机构之间的合作伙伴关系，由塞玛和海洋牧羊人保护协会领导，尤其是在第八次运动中，它保持了世界上最小的海豚种类vaquita码头生存的希望。