令人印象深刻的水面打击使奥古斯塔大师赛的所有观众都感到惊讶

尽管奥古斯塔大师赛的绝大多数焦点都指向了老虎伍兹重返职业活动，但在比赛第一天的前一天，参加比赛的人才开始展示他们的部分曲目。在著名的奥古斯塔国家高尔夫俱乐部举行的标准杆3杆比赛中，汤米·弗利特伍德和贾斯汀·罗斯用两个令人印象深刻的击球将观众从座位上抬起。

比赛的主题是在三杆或更短的时间内完成洞。在中间有缺口的情况下，这位英国竞争对手计算了尝试坚定击球的距离，使球从水面反弹而不会下沉。在场人士的警惕下，他设法将球离预期目标几米远，引起了公众的鼓掌。

但是，他不是唯一实现这一目标的人：南非人也使用了相同的资源并取得了类似的结果。连续两次射门难度很高，因为罗斯最终击中了同事的球并将其从最后一个洞移开的特殊性。由于这只不过是一场友谊赛，所以从本周四开始参加比赛以寻找穿上特色绿色外套的高尔夫球手们的笑声和祝贺。

弗利特伍德@@ 在回合结束后告诉记者：“这是一个不错的镜头。”考虑到将于 4 月 7 日至 10 日举行的主赛事，他以具有挑战性的语气补充说：“在大师赛上获得如此成功真是太好了。现在竞争激烈的三天即将到来。突然之间，处决出来了，就像我想象的那样。我会试着重复一遍。”

所有人都寄希望于老虎的回归，即本周三计划在看到自己的体格对这项努力的反应后进行九洞练习回合以做出最终决定。“这是关于我的身体将如何恢复以及第二天我的身体能做什么，” 这位 15 次获得大满贯冠军在过去两天打了九洞练习赛之后，在麦克风前解释说。

值得记住的是，这位 46 岁的高尔夫球手在 2021 年 2 月发生车祸后住院了数周，几个月来一直无法行走。伍兹在周四的第一轮比赛中开局将是这项运动历史上最令人惊讶的伤病回报之一，因为这位五届大师赛冠军自从在2020年大师赛上捍卫自己的冠军头衔以来一直没有正式参加比赛。

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